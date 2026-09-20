Junge Mama kämpft gegen Krebs und Geldsorgen

Krebsdiagnose und Operation

Im Mai wurde einer davon entfernt. Eine Biopsie brachte schließlich die Diagnose: papilläres Schilddrüsenkarzinom. „Ich habe mir nur gedacht: Verdammt, jetzt fehlt das Geld ohnehin schon an allen Ecken und Enden. Ich habe nach der Karenz endlich wieder zu arbeiten begonnen und jetzt habe ich auch noch Krebs.“