NEOS geben Ländern Mitschuld an OP-Wartezeiten

7,5 statt 20 Wochen Wartezeit

Die Studie basiert auf einer Befragung von 810 Menschen, die in den vergangenen drei Jahren in einem öffentlichen Krankenhaus oder Ordensspital in Oberösterreich operiert wurden. 13,1 Prozent wurde angeboten, die Wartezeit durch den Besuch einer Privatordination zu verkürzen. Bei 9,1 Prozent ging es um eine private Zuzahlung. Die Beträge lagen zwischen 200 und 8600 Euro. Auch bei den Wartezeiten zeigen sich deutliche Unterschiede: Wer keine privaten Zugangswege nutzte, wartete im Median 20 Wochen. Bei Patienten mit privater Zusatzversicherung waren es acht Wochen. Wer mehrere private Möglichkeiten kombinierte, wartete 7,5 Wochen.