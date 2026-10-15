Offene Fragen um das Geld der Marke Vorarlberg

Verwirrspiel um die Steuerung

Wer bei der Millionenvergabe überhaupt das Sagen hatte, bleibt ebenso im Dunkeln. Rief die Landesregierung 2022 noch den Steuerungskreis aus Vertretern von Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und Industriellenvereinigung als oberste Entscheidungsinstanz aus, hieß es 2026 plötzlich, dieser habe nie Entscheidungsbefugnisse besessen. Getagt hat das Gremium ohnehin seit 2024 nicht mehr. „Mit jeder Anfragebeantwortung ändert sich die Geschichte. Bei 18 Millionen Euro muss klar sein, wer über die Verwendung entscheidet und wer dafür die Verantwortung trägt“, betont Gamon. Dass die seit 2022 versprochenen Kennzahlen zur Erfolgsmessung bis heute fehlen, macht das Chaos komplett. „Das Logo ist weg, aber das Geld fließt weiter – ohne klare Steuerung und ohne nachvollziehbare Erfolgskontrolle. Damit ist niemandem geholfen, am wenigsten den Kindern, für die dieses Projekt eigentlich gedacht war!“