Mit der Novelle des Raumplanungsgesetzes will die Vorarlberger Landesregierung erneut einen Schritt in Richtung Entbürokratisierung setzen – weniger Vorschriften insgesamt und schnellere Verfahren sollen das möglich machen.
Die von der Vorarlberger Landesregierung angekündigte Novelle des Raumplanungsgesetzes liegt nun vor und soll im ersten Halbjahr 2027 vom Landtag beschlossen werden. Die Novelle sieht beschleunigte Verfahren und eine Reduktion des bürokratischen Aufwands vor. Als „Kern“ der Gesetzesänderung nannte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) den Entfall des räumlichen Entwicklungsplans als übergeordnete Verordnung für die Gemeinden.
Aus den räumlichen Entwicklungsplänen der Kommunen – bis auf 13 Kleingemeinden haben alle einen solchen erarbeitet – werden räumliche Entwicklungskonzepte, auf deren Grundlage die Gemeinden Flächenwidmungs- und Bebauungspläne abhandeln. Der Verordnungscharakter entfällt. Dieser bringt mit sich, dass bei jeder noch so kleinen Änderung ein Verfahren durchgeführt werden muss. „Nicht jeder Quadratmeter braucht eine aufsichtsräumliche Genehmigung“, sagte Wallner. Vielmehr gehe es darum, den Kommunen Verantwortung zurückzugeben. Raumplanungslandesrat Marco Tittler (ebenfalls ÖVP) unterstrich diesbezüglich das Vertrauen, das man gegenüber den Gemeinden habe. Zudem wird ein elektronischer Flächenwidmungsplan eingeführt – für Tittler ein „Meilenstein für die Raumplanung“. Die Flächenwidmungspläne der Gemeinden werden schrittweise in das neue System überführt.
Genehmigung ohne Prüfung möglich
Weiters soll die Novelle zu einer Straffung und Beschleunigung der Verfahren führen. Künftig kann ein Bürgermeister einen Entwurf zur Erlassung oder Änderung von Planungsinstrumenten in seiner Gemeinde initiieren, bisher lag diese Verantwortung beim Gemeindevorstand. Die Entscheidung wird wie bisher von der Gemeindevertretung getroffen. Die Rechte der Bürger in diesen Angelegenheiten bleiben uneingeschränkt. Geringfügige Änderungen von Landesraumplänen werden künftig ohne Anhörung des Raumplanungsbeirats erfolgen. Bei aufsichtsbehördlichen Verfahren zur Genehmigung von Flächenwidmungsplänen wird gelten: Ergeht innerhalb eines halben Jahres kein Bescheid, gilt die Genehmigung als erteilt.
Für Handelsbetriebe und Einkaufszentren – darunter fallen Standorte mit einer Handelsfläche von über 600 Quadratmeter – soll die Novelle mehr Flexibilität bringen. Auf Verkaufsflächen für autoaffine Waren oder sonstige Waren dürfen künftig auch typische Ergänzungsangebote platziert werden. So wird es etwa im Möbelhandel möglich sein, auch Teppiche, Bettwäsche oder Lampen zu verkaufen. Für neue Einkaufszentren wird die Ausführung – ob zweigeschossig oder nicht – im Gesetz geregelt und hängt unmittelbar von der Größe des Projekts ab. Sowohl Wallner als auch Tittler betonten, dass man an den Zielen der Raumplanung festhalte, diese aber einfacher erreichen wolle. „Unser übergeordnetes Ziel bleibt, Vorarlberg als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu bewahren“, unterstrich der Landeshauptmann.
Lob vom Gemeindeverband
Mit der Vorlage der Novelle folgt der Landeshauptmann seiner Ankündigung, im eigenen Kompetenzbereich Bürokratie abzubauen. Im ersten Quartal 2027 sollen dann das Baugesetz und die Bautechnik-Verordnung auf Vereinfachungen hin durchforstet werden. Begrüßt wurde die Novelle vom Gemeindeverband. Es seien damit „jahrelange Anliegen der Gemeinden“ aufgegriffen worden, erklärte Verbandspräsident Gohm.
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