Für Handelsbetriebe und Einkaufszentren – darunter fallen Standorte mit einer Handelsfläche von über 600 Quadratmeter – soll die Novelle mehr Flexibilität bringen. Auf Verkaufsflächen für autoaffine Waren oder sonstige Waren dürfen künftig auch typische Ergänzungsangebote platziert werden. So wird es etwa im Möbelhandel möglich sein, auch Teppiche, Bettwäsche oder Lampen zu verkaufen. Für neue Einkaufszentren wird die Ausführung – ob zweigeschossig oder nicht – im Gesetz geregelt und hängt unmittelbar von der Größe des Projekts ab. Sowohl Wallner als auch Tittler betonten, dass man an den Zielen der Raumplanung festhalte, diese aber einfacher erreichen wolle. „Unser übergeordnetes Ziel bleibt, Vorarlberg als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum weiterzuentwickeln und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen nachhaltig zu bewahren“, unterstrich der Landeshauptmann.