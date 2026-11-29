Zu einem schweren Verkehrsunfall kam am Sonntag in der Vorarlberger Gemeinde Bludesch: Dort krachte ein Kleinbus in einen Pkw. Gleich drei Personen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt.
Kurz nach 13.30 Uhr krachte es am Sonntag in der Gemeinde Bludesch im Kreuzungsbereich der L50 mit der Alten Landstraße. Dort war gerade ein 45-jähriger Autolenker aus Frastanz mit seinem Wagen in Richtung Thüringen unterwegs. Zeitgleich lenkte eine 19-jährige Frau aus dem Bregenzerwald einen Kleinbus von der Alten Landstraße in die Hauptstraße.
Dabei dürfte sie den Pkw des 45-Jährigen übersehen haben, es kam zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Drei Personen nahmen bei dem Unfall Schaden und mussten ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht werden. Die beiden Unfallautos wurden bei dem Crash erheblich demoliert.
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