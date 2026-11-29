Kurz nach 13.30 Uhr krachte es am Sonntag in der Gemeinde Bludesch im Kreuzungsbereich der L50 mit der Alten Landstraße. Dort war gerade ein 45-jähriger Autolenker aus Frastanz mit seinem Wagen in Richtung Thüringen unterwegs. Zeitgleich lenkte eine 19-jährige Frau aus dem Bregenzerwald einen Kleinbus von der Alten Landstraße in die Hauptstraße.