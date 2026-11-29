Binden Sie Ihren Adventskranz noch selbst oder kaufen Sie ihn in letzter Minute beim Gärtner, auf dem Wochenmarkt – im schlimmsten Fall bei Hofer, Lidl und Co.? Im Hause Schneider wird der Adventskranz noch liebevoll im Kreis der Familie gebunden. Wurde, sollte ich schreiben. Die Reisig-, Stechlaub- und Mistelzweige lagen schon seit Mitte November bereit. Auf Spaziergängen durch den Wald höchstpersönlich gesammelt, aus schwindelerregenden Höhen mit der Baumschere herausgezwickt. Nicht jeder Zweig ist ein Zweig. Es ging um Proportionen, Nadeldichte, Grünnuancen. Es ging darum, dass Gäste, Freunde oder Bekannte, die ihn dann im Wohnzimmer so majestätisch von der Decke hängen sahen, ausriefen: „So einen prachtvollen Adventskranz habe ich noch selten gesehen! Wo habt ihr ihn gekauft? Hat wohl ein Vermögen gekostet.“