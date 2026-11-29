Für Autor Robert Schneider gehört das Binden des eigenen Adventkranzes zur vorweihnachtlichen Tradition. Doch irgendetwas stört heuer diese Gewohnheit. Wie geht Familie Schneider mit dieser Störung um?
Binden Sie Ihren Adventskranz noch selbst oder kaufen Sie ihn in letzter Minute beim Gärtner, auf dem Wochenmarkt – im schlimmsten Fall bei Hofer, Lidl und Co.? Im Hause Schneider wird der Adventskranz noch liebevoll im Kreis der Familie gebunden. Wurde, sollte ich schreiben. Die Reisig-, Stechlaub- und Mistelzweige lagen schon seit Mitte November bereit. Auf Spaziergängen durch den Wald höchstpersönlich gesammelt, aus schwindelerregenden Höhen mit der Baumschere herausgezwickt. Nicht jeder Zweig ist ein Zweig. Es ging um Proportionen, Nadeldichte, Grünnuancen. Es ging darum, dass Gäste, Freunde oder Bekannte, die ihn dann im Wohnzimmer so majestätisch von der Decke hängen sahen, ausriefen: „So einen prachtvollen Adventskranz habe ich noch selten gesehen! Wo habt ihr ihn gekauft? Hat wohl ein Vermögen gekostet.“
Nur darum ging es. In diesem Jahr sind die Umstände andere. Meine Frau und ich kamen zu der Überzeugung, dass mit der stetigen Einladung und Gegeneinladung von Bekannten Schluss sein muss. (In Vorarlberg wird traditionell peinlich genau darauf geachtet, wer mit der Einladung wieder am Zug ist. Missachtet man das, ist schnell Schicht im Schacht. Man staunt, wie wenig Freunde man noch hat.)
Außerdem sind unsere Söhne in dem Alter, wo das Adventskranzbinden eine Anmaßung bezüglich der persönlichen religiösen Orientierung darstellt. Die haben nämlich gar keine, um es auf den Punkt zu bringen.
Also keine Waldspaziergänge im November, kein Mistelzweigstehlen in gefährlicher Höhe, keine Einladung zu Wildragout mit Spätzle und Preiselbeeren. Und der Adventskranz? Werde noch schnell einen besorgen. Bei Lidl, Hofer oder Co.
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