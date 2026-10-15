Die Schweden: „Ich dachte, er hat ein Schlagerl“

Reporter-Legende Hans Huber, der sich mit seinem legendären Sager über „die Schweeeeden“ unsterblich machte, hat ein Buch geschrieben. Die „Krone“ hörte sich im Rahmen der Präsentation bei seinen Weggefährten Herbert Prohaska, Andreas Ivanschitz, Rainer Pariasek und Annemarie Moser-Pröll um, um Wissenswertes über den Kult-Moderator und ehemaligen ORF-Chef zu erfahren.