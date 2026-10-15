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„Gastexperte“ staunt

Assinger: „Wie kaltblütig dieser Mensch ist!“

Champions League
15.10.2026 12:45
Am Mittwochabend fungierte Ex-Ski-Ass Armin Assinger als Fußball-Experte.
Am Mittwochabend fungierte Ex-Ski-Ass Armin Assinger als Fußball-Experte.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am Mittwochabend fungierte Ex-Ski-Ass Armin Assinger bei „Sky Sport Austria“ als „Gastexperte“ in der Champions League. Dabei wurde er vor allem von der erneuten „Kaltblütigkeit“ eines Star-Kickers in den Bann gezogen. 

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Kurzerhand hatte Assinger am Mittwochabend das Spektakel auf den eisigen Pisten gegen den Fußballzauber in der „Königsklasse“ getauscht. Als Gastexperte verfolgte der „Millionenshow“-Kultmoderator auch das Spitzenspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain (2:4). 

Erling Haaland
Erling Haaland(Bild: AFP/OLI SCARFF)

Wenngleich die Engländer eine dann doch deutliche Niederlage einstecken mussten, war es vor allem City-Stürmer Erling Haaland, der auch Assinger in seinen Bann zog. Der Norweger schnürte einen Doppelpack, nachdem er zuvor noch einige Chancen vergeben hatte. 

Auch Herzog stimmt zu
„Was mir da immer auffällt, wie kaltblütig dieser Mensch ist. Da gibt es kein Nachdenken, kein Fackeln. Dort steht die Kiste, dort muss der Ball hin. Wuchtel her und Richtung Tor“, staunte nach der Partie auch Assinger über die Qualitäten des Ausnahmekickers. 

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Zustimmung erhielt er dabei auch von Ex-Kicker und ÖFB-Legende Andreas Herzog: „Er vergibt Chancen. Aber er pfeift sich nichts und haut dann die Nächste wieder rein. Und das ist schon eine mentale Stärke.“ 

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