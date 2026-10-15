Assinger: „Wie kaltblütig dieser Mensch ist!“

Auch Herzog stimmt zu

„Was mir da immer auffällt, wie kaltblütig dieser Mensch ist. Da gibt es kein Nachdenken, kein Fackeln. Dort steht die Kiste, dort muss der Ball hin. Wuchtel her und Richtung Tor“, staunte nach der Partie auch Assinger über die Qualitäten des Ausnahmekickers.