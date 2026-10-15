Positive Schneekontrolle: Grünes Licht für Sölden!

Dem Auftakt im alpinen Ski-Weltcup Ende nächster Woche auf dem Rettenbachgletscher in Sölden steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag erfolgte durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) die offizielle, positiv durchgeführte Schneekontrolle. „Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet“, erklärte FIS-Renndirektor Janez Hladnik. Ein super Auftakt sei garantiert, bis zum Opening sei allerdings auch noch einiges zu tun.