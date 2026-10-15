Positive Schneekontrolle: Grünes Licht für Sölden!

Dem Auftakt im alpinen Ski-Weltcup Ende nächster Woche auf dem Rettenbachgletscher in Sölden steht nichts mehr im Wege. Am Donnerstag erfolgte durch den Internationalen Ski- und Snowboardverband (FIS) die offizielle, positiv durchgeführte Schneekontrolle. „Das Team rund um Pistenchef Isidor Grüner hat wieder hervorragende Arbeit geleistet“, erklärte FIS-Renndirektor Janez Hladnik. Ein super Auftakt sei garantiert, bis zum Opening sei allerdings auch noch einiges zu tun.
Ex-Rennläufer Florian Scheiber fungiert beim Gletscher-Auftakt heuer erstmals als Rennleiter: „Gemeinsam mit dem gesamten Team werden wir alles daransetzen, faire und sichere Rennen auf höchstem Niveau zu ermöglichen. Die Vorfreude auf den Saisonauftakt ist auf jeden Fall riesig.“
„Cashless“-Premiere
Neu beim Event ist laut einer Aussendung von Ski Austria heuer, dass auf allen offiziellen Veranstaltungsflächen sowie an sämtlichen Ticket-Tageskassen ausschließlich bargeldlos bezahlt wird, es also zu einer „Cashless“-Premiere kommt.
Die Weltcup-Saison in Sölden wird mit je einem Riesentorlauf für Frauen und Männer eingeläutet (jeweils im sportkrone.at-Liveticker).
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