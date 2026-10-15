Bambikiller: Jetzt steigt sogar Sohn in den Ring

Chris Raaber ist mit seinen 45 Jahren dreifacher Vater – neben dem 13-jährigen Sohnemann Ben sausen mittlerweile auch Luke (5) und Lucia (2) durchs Hause Raaber in Trofaiach. Das Alter Ego des Familienvaters? Als Bambikiller hält Raaber als Profi-Wrestler seit mittlerweile 29 Jahren (!) seine Knochen hin, warf, blutete und schlug sich aktuell zum Halter von zwölf Titeln auf vier Kontinenten, neun davon Weltmeisterschaftsgürtel.