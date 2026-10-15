Bambikiller: Jetzt steigt sogar Sohn in den Ring

Seit knapp 30 Jahren segelt er durch die Ringe dieser Welt! Chris „Bambikiller“ Raaber hielt in den letzten Jahrzehnten die steirische Fahne im Wrestling am höchsten. Die sportliche Kunst hat er seinem potenziellen Nachfolger nicht nur sprichwörtlich in die Wiege gelegt.
Chris Raaber ist mit seinen 45 Jahren dreifacher Vater – neben dem 13-jährigen Sohnemann Ben sausen mittlerweile auch Luke (5) und Lucia (2) durchs Hause Raaber in Trofaiach. Das Alter Ego des Familienvaters? Als Bambikiller hält Raaber als Profi-Wrestler seit mittlerweile 29 Jahren (!) seine Knochen hin, warf, blutete und schlug sich aktuell zum Halter von zwölf Titeln auf vier Kontinenten, neun davon Weltmeisterschaftsgürtel.
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