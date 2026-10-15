Innviertler KTM produziert jetzt auch in Brasilien

10.000 Motorräder pro Jahr

Der Innviertler Leitbetrieb hat rund drei Millionen Euro in den brasilianischen Standort investiert, weitere zwei Millionen Euro sind für 2027 und 2028 vorgesehen. Derzeit sind 80 Mitarbeiter in Brasilien direkt bei KTM beschäftigt und weitere 20 über externe Dienstleister. Im Einschichtbetrieb ist das neue Werk auf rund 10.000 Motorräder pro Jahr ausgelegt. Zum Vergleich: Am Hauptstandort in Mattighofen hat das Unternehmen im Vorjahr, gekennzeichnet durch Produktionsunterbrechungen, rund 48.000 Motorräder gefertigt. 2024, ohne Produktionsunterbrechungen, waren es 147.000 Stück.