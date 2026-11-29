Oskar Kokoschka, war ein österreichischer Maler, der liebte – und an seiner Obsession beinahe zugrunde ging. Frida Kahlo verwandelte Schmerz in Kunst und sie gilt heute als die berühmteste Künstlerin der Welt. Zwei neue Graphic Novels spüren ihrem Leben nach.

In vier Kapiteln erzählt Max Vento die leidenschaftliche Beziehung zwischen „Kokoschka und Alma Mahler“ (bahoe books, 28 €). Als sie sich 1912 in Wien begegnen, wird die Witwe Gustav Mahlers zu Oskar Kokoschkas Muse, seiner großen Liebe und schließlich zu seiner Obsession.