Starke Graphic Novels: Zwei Neuerscheinungen erzählen von legendären Künstlerpaaren, deren Beziehungen zwischen Liebe, Leidenschaft und Selbstzerstörung schwankten. Eindrucksvoll illustriert und emotional packend eröffnen sie neue Perspektiven auf Oskar Kokoschka, Alma Mahler, Frida Kahlo und Diego Rivera.
Oskar Kokoschka, war ein österreichischer Maler, der liebte – und an seiner Obsession beinahe zugrunde ging. Frida Kahlo verwandelte Schmerz in Kunst und sie gilt heute als die berühmteste Künstlerin der Welt. Zwei neue Graphic Novels spüren ihrem Leben nach.
In vier Kapiteln erzählt Max Vento die leidenschaftliche Beziehung zwischen „Kokoschka und Alma Mahler“ (bahoe books, 28 €). Als sie sich 1912 in Wien begegnen, wird die Witwe Gustav Mahlers zu Oskar Kokoschkas Muse, seiner großen Liebe und schließlich zu seiner Obsession.
Die Wiener Kunstszene um 1900
Immer wieder porträtiert er Alma, doch seine Eifersucht belastet die Beziehung zunehmend. Mit klaren, ausdrucksstarken Zeichnungen verbindet Vento diese Liebesgeschichte mit einem lebendigen Bild der Wiener Kunstszene um 1900. Ein berührendes Porträt einer Liebe, die gleichermaßen inspirierte und zerstörte.
Zwei Unfälle, einer davon Diego
„In meinem Leben hatte ich zwei schwere Unfälle: Einer war die Straßenbahn, der andere Diego.“ Kaum ein Satz beschreibt Frida Kahlo (1907-1954) besser. In ihrer Graphic Novel „Frida Kahlo. Eine Straßenbahn namens Diego (bahoe, 28 €) erzählt Dominique Osuch von der leidenschaftlichen und schmerzhaften Beziehung zwischen der Malerin und Feministin Frida Kahlo und Diego Rivera.
Frida Kahlo zählt zu den bedeutendsten Künstlerinnen
Zwischen Liebe, Verrat und Bewunderung entsteht das Bild eines Künstlerpaares, das sich gegenseitig antrieb und verletzte. Mit poetischen Bildern zeichnet Osuch Fridas Leben, ihre Kunst und ihren Kampf um Selbstbestimmung nach.
Eine eindrucksvolle Graphic Novel über eine außergewöhnliche Künstlerin und die große Liebe, die sie nie losließ. Tolle Schenkbücher!
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