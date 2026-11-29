Jeden Adventsonntag gibt es Programm

Heute, Sonntag, gibt es Kreativstationen zum Thema „Schneeflocken & Weihnachtsgrüße“, am Sonntag, dem 6. Dezember, folgt ein Suchspiel und Kindertheater rund um den Nikolaus. Am Sonntag, dem 13. Dezember, gibt es Krippenbauen für die ganze Familie und am Sonntag, dem 20. Dezember, eine Werkstatt für „Weihnachtsengerl“. Aber auch Erwachsene können den Advent zelebrieren, etwa bei Singstunden mit dem Oö. Volksliedwerk oder im Erinnerungscafé. Am 24. Dezember ist die Krippenschau von 10 bis 14 Uhr geöffnet.