Unter dem Motto „Weihnachts.Schloss“ bietet das Schlossmuseum Linz abwechslungsreiche Familiensonntage an, alles dreht sich natürlich um Weihnachten. Für Erwachsene gibt es gemeinsames Singen mit dem Oö. Volksliedwerk und Plauderstunden.
„Schau Mama, der Mann trägt eine Wiege für ein Baby“, sagt die kleine Besucherin im Linzer Schlossmuseum. Sie steht gerade vor einer Landschaftskrippe aus dem Salzkammergut und hat einen Hirten entdeckt, der mit einer Wiege zum Jesuskind eilt. Das liebevoll gestaltete Kunstwerk, darunter der „Wiagaltroga“, ist im Schlossmuseum zu sehen.
Rund 70 Krippen geben hier Einblick in eine Tradition, die in Oberösterreich bis heute liebevoll gepflegt wird. Ein beachtliches Ausstellungsstück ist die Garstener Stiftskrippe mit beinahe lebensgroßen Figuren aus dem Jahr 1730 sowie eine mechanische Krippe aus der Werkstatt von Johann Georg Schwanthaler.
Der Advent im „Weihnachts.Schloss“ bietet nicht nur Krippen, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm für Klein und Groß.
Jeden Adventsonntag gibt es Programm
Heute, Sonntag, gibt es Kreativstationen zum Thema „Schneeflocken & Weihnachtsgrüße“, am Sonntag, dem 6. Dezember, folgt ein Suchspiel und Kindertheater rund um den Nikolaus. Am Sonntag, dem 13. Dezember, gibt es Krippenbauen für die ganze Familie und am Sonntag, dem 20. Dezember, eine Werkstatt für „Weihnachtsengerl“. Aber auch Erwachsene können den Advent zelebrieren, etwa bei Singstunden mit dem Oö. Volksliedwerk oder im Erinnerungscafé. Am 24. Dezember ist die Krippenschau von 10 bis 14 Uhr geöffnet.
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