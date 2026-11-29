Weihnachtszauber zwischen Bergen und Seen: Der Salzkammergut Advent begeistert in sieben Regionen mit romantischen Adventmärkten, regionalen Köstlichkeiten und einzigartigen Traditionen – vorweihnachtliche Erlebnisse voller Herzenswärme.
Wenn die Dämmerung sanft über Seen und Berge zieht, Nebelschwaden durch die Winterlandschaft tanzen und der Duft von Tannengrün, Weihrauch, Punsch und frisch gebackenen Keksen in der Luft liegt, entfaltet der Salzkammergut Advent seinen Zauber.
„Bei uns kommen die Menschen zusammen“, sagt Patrick De-Bettin, gebürtiger Bad Ischler und heute Tourismusmanager im Salzkammergut. Er betont, dass hier alles tief in Tradition und Brauchtum verwurzelt ist: „Das Besondere ist für mich die unglaubliche Vielfalt. Ob direkt am See, in den historischen Ortszentren oder ganz idyllisch bei der Bergweihnacht – alles hat seinen eigenen Charme.“
Heuer kann man in den Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Traunsee-Almtal sowie in der Fuschlseeregion, am Mondsee, Irrsee und Wolfgangsee zahlreiche Adventerlebnisse genießen.
In der Kaiserstadt Bad Ischl präsentiert man in der Trinkhalle regionales Handwerk, rundherum lädt ein Schmankerlmarkt zum Verweilen ein. In Gmunden verwandelt sich die Altstadt in ein Wintermärchen mit Schauschmieden, Stadtführungen und einer Kreativwerkstatt. Darüber hinaus gibt es in der gesamten Region zahlreiche Angebote für Familien von der Kripperlroas oder Fahrt mit dem Adventzug auf den Schafberg bis zur Alpaka-Wanderung. Warum sollte man diesen Advent auskosten?
Auf den Adventmärkten kommen die Menschen zusammen, sie nehmen sich Zeit füreinander und genießen Getränke, Köstlichkeiten und Gespräche.
Patrick De-Bettin, Geschäftsführer Wolfgangsee Tourismus
„Ich glaube, für viele Menschen war es ein Jahr mit Höhen und Tiefen. Gerade wenn man auf das Weltgeschehen blickt, wird einem bewusst, wie wertvoll die schönen Momente im Leben sind“, sagt De-Bettin. „Die Adventzeit lädt uns ein, innezuhalten, dankbar zu sein und vor allem die gemeinsame Zeit ganz bewusst zu erleben.“
Advent mit gelebtem Brauchtum und der Magie moderner Lichttechnik
In sieben Regionen des Salzkammerguts, die sich in den Bundesländern Oberösterreich und Salzburg befinden, werden unverfälschte und authentische Adventerlebnisse geboten. Zu den Highlights zählt die Goiserer Adventroas (12., 13. Dezember). In Mondsee gibt es für Kinder Lama-Spaziergänge (12., 13. und 19., 20. Dezember). In St. Wolfgang fährt der Advent-Zug hinauf auf die Schafbergalm. Oben angekommen genießt man ein sensationelles Panorama, es gibt zudem einen Weihnachtswaggon mit Kulinark (bis 6. Jänner).
Ein ganz besonderes Winter-Highlight ist eine Wanderung am Baumwipfelpfad auf dem Grünberg in Gmunden. Hunderttausende sanfte Lichter bringen den Pfad zum erleuchten und lassen Staunen (bis 10. Jänner).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.