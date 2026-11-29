In der Kaiserstadt Bad Ischl präsentiert man in der Trinkhalle regionales Handwerk, rundherum lädt ein Schmankerlmarkt zum Verweilen ein. In Gmunden verwandelt sich die Altstadt in ein Wintermärchen mit Schauschmieden, Stadtführungen und einer Kreativwerkstatt. Darüber hinaus gibt es in der gesamten Region zahlreiche Angebote für Familien von der Kripperlroas oder Fahrt mit dem Adventzug auf den Schafberg bis zur Alpaka-Wanderung. Warum sollte man diesen Advent auskosten?