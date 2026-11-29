Gegen die Chefin lehnten sich mehrere Polizisten in Wels auf und das auch schriftlich. Mit einer Unterschriftenliste ging´s zu den Vorgesetzten und nun wurde die langjährige Leiterin nach Steyr „dienstzugeteilt“. Und inzwischen weitet sich auch die Linzer Affäre um Polizeischutz für einen falschen Jeff Bezos weiter aus.
„Die Dienstzuteilung ist keine Schuldzuweisung, sondern dient auch dem Schutz der Kollegin, dass alles ordentlich und objektiv aufgearbeitet werden kann“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion OÖ auf „Krone“-Anfrage. Denn eine leitende Beamtin aus Wels wurde durch einen internen Aufstand gestürzt. Es ist von acht Kollegen die Rede, die sich mit einer Unterschriftenliste gegen die Mitarbeiterführung der Beamtin, die schon mehr als zehn Jahre Chefin war, gewehrt hätten. Jetzt muss die Welserin nach Steyr pendeln. Ihr Posten wurde bis auf Weiteres mit ihrem Stellvertreter besetzt, der übrigens nach einer Versetzung wider Willen aus Linz wegen eines Disziplinarverfahrens in Wels gelandet war.
Unternehmer nun auch im Visier der Staatsanwaltschaft
Apropos Linz: Hier sieht sich der Stadtpolizeichef Klaus Hübner bekanntlich mit Amtsmissbrauchs-Ermittlungen der Salzburger Staatsanwaltschaft konfrontiert, nachdem er drei echte Polizisten zu einem Auftritt eines falschen Amazon-Chefs nach Nußbach geschickt und den Einsatz auf Regimentskosten – samt Gefahrenzulage – abgerechnet haben soll.
Inzwischen hat die Justiz aber auch Mario Haidlmair, Chef der Haidlmair-Gruppe, die zur Feier des größten Auftrags der Firma den falschen Jeff Bezos einfliegen lassen hatte, im Visier. Er wird als möglicher Bestimmungstäter geführt, da er seinen Freund Klaus Hübner um die Polizisten gebeten habe. Für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung
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