„Die Dienstzuteilung ist keine Schuldzuweisung, sondern dient auch dem Schutz der Kollegin, dass alles ordentlich und objektiv aufgearbeitet werden kann“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion OÖ auf „Krone“-Anfrage. Denn eine leitende Beamtin aus Wels wurde durch einen internen Aufstand gestürzt. Es ist von acht Kollegen die Rede, die sich mit einer Unterschriftenliste gegen die Mitarbeiterführung der Beamtin, die schon mehr als zehn Jahre Chefin war, gewehrt hätten. Jetzt muss die Welserin nach Steyr pendeln. Ihr Posten wurde bis auf Weiteres mit ihrem Stellvertreter besetzt, der übrigens nach einer Versetzung wider Willen aus Linz wegen eines Disziplinarverfahrens in Wels gelandet war.