Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug

Es war ein Sommer wie aus dem Bilderbuch für Dänemarks Kronprinz Christian (19)! Frisch verliebt – oder vielleicht schon länger? – verbrachte er mit Freundin Emma (21) sonnige Tage auf Ibiza und feierte ausgelassen beim Smukfest.
Dänische Medien erwischten die beiden turtelnd und küssend – ein Liebesouting, das Royals-Fans in Verzückung versetzte.
Ester „Schultag“ mit Schießübungen
Doch jetzt ist Schluss mit Urlaubsflair: Der Thronfolger tauscht Sonnenbrille gegen Stahlhelm und absolviert seine Ausbildung zum Leutnant. Am Donnerstag veröffentlichte das Militär erste Fotos: Christian bei der Inspektion vor einer Schießübung in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse – im Tarnanzug, konzentriert, der Blick streng nach vorn.
Von „Trekroner“ zu „Christian“
Seinen Soldatennamen hat der Prinz gewechselt: Während seines Wehrdienstes beim Garde-Husaren-Regiment stand auf seinem Namensschild „Trekroner“. Nun trägt er einfach „Christian“ – schlicht, direkt, vielleicht ein Zeichen, dass er in der Offiziersausbildung vor allem als Soldat wahrgenommen werden will, nicht als Thronfolger.
Bis Weihnachten wird der royale Rekrut noch im Dienst bleiben – und vielleicht zählen Emma und die dänische Öffentlichkeit schon die Tage, bis der Leutnant in spe wieder mehr Zeit für Liebesinseln statt Schießübungen hat
