Liebessommer vorbei!

Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug

Royals
14.08.2025 16:00
Der dänische Kronprinz hat Sonnenbrille und Sommerhosen gegen Militärausrüstung eingetauscht.
Der dänische Kronprinz hat Sonnenbrille und Sommerhosen gegen Militärausrüstung eingetauscht.(Bild: AFP/MADS CLAUS RASMUSSEN)

Es war ein Sommer wie aus dem Bilderbuch für Dänemarks Kronprinz Christian (19)! Frisch verliebt – oder vielleicht schon länger? – verbrachte er mit Freundin Emma (21) sonnige Tage auf Ibiza und feierte ausgelassen beim Smukfest.

Dänische Medien erwischten die beiden turtelnd und küssend – ein Liebesouting, das Royals-Fans in Verzückung versetzte.

Ester „Schultag“ mit Schießübungen
Doch jetzt ist Schluss mit Urlaubsflair: Der Thronfolger tauscht Sonnenbrille gegen Stahlhelm und absolviert seine Ausbildung zum Leutnant. Am Donnerstag veröffentlichte das Militär erste Fotos: Christian bei der Inspektion vor einer Schießübung in der Antvorskov-Kaserne in Slagelse – im Tarnanzug, konzentriert, der Blick streng nach vorn.

Der Thronfolger absolvierte am ersten „Schultag“ seiner Offiziersausbildung Schießübungen.
Der Thronfolger absolvierte am ersten „Schultag“ seiner Offiziersausbildung Schießübungen.(Bild: AP/Mads Claus Rasmussen)

Von „Trekroner“ zu „Christian“ 
Seinen Soldatennamen hat der Prinz gewechselt: Während seines Wehrdienstes beim Garde-Husaren-Regiment stand auf seinem Namensschild „Trekroner“. Nun trägt er einfach „Christian“ – schlicht, direkt, vielleicht ein Zeichen, dass er in der Offiziersausbildung vor allem als Soldat wahrgenommen werden will, nicht als Thronfolger.

Lesen Sie auch:
Kronprinz Christian (Mitte) winkt mit seinen Eltern, König Frederik und Königin Mary, vom Balkon ...
Heiße Küsse
Dänischer Kronprinz Christian (19) ist vergeben!
13.08.2025

Bis Weihnachten wird der royale Rekrut noch im Dienst bleiben – und vielleicht zählen Emma und die dänische Öffentlichkeit schon die Tage, bis der Leutnant in spe wieder mehr Zeit für Liebesinseln statt Schießübungen hat

