Kronprinz Christian nach Liebesouting im Tarnanzug

Von „Trekroner“ zu „Christian“

Seinen Soldatennamen hat der Prinz gewechselt: Während seines Wehrdienstes beim Garde-Husaren-Regiment stand auf seinem Namensschild „Trekroner“. Nun trägt er einfach „Christian“ – schlicht, direkt, vielleicht ein Zeichen, dass er in der Offiziersausbildung vor allem als Soldat wahrgenommen werden will, nicht als Thronfolger.