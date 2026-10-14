43 Volltreffer und Großkleins Obmann hinter Gitter

Sie ist derzeit wahrscheinlich die ausgeglichenste Liga Österreichs – zwischen Platz eins und Platz acht lagen vor der gestrigen Englischen Runde gerade einmal vier Punkte. Natürlich ist die Rede von der Steirischen Landesliga. Fad wird Ihnen in unserer Sendung sicher nicht: Es gab 43 Tore und einen Obmann, der ins Gefängnis wanderte. Die Highlights gibt es im Video.