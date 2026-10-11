Streit um Raabklamm-Parkplatz: Jetzt folgt Sperre

„Uns geht es um die Erhaltung der Natur“

„Wir haben von Anfang an versucht, uns einzubringen. Lösungen mit der Bevölkerung wären möglich gewesen, aber wir wurden ignoriert, und unserer Sprecher wurde attackiert und versucht, mundtot zu machen“, heißt es von der Bürgerinitiative „Natur in und an der kleinen Raabklamm erhalten“. „Uns geht es um Umwelt- und Naturerhaltung und für Konzepte, die ein friedvolles, respektvolles Miteinander möglich machen. Wir brauchen Lösungen, die für Besucher praktisch sind und gleichzeitig Wohngebiete entlasten. Mit den derzeitigen Plänen sind wir sehr weit davon weg.“ 80 Unterschriften hat man gesammelt („viel für einen kleinen Ort“).