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Gemeinde hat reagiert

Streit um Raabklamm-Parkplatz: Jetzt folgt Sperre

Steiermark
11.10.2026 07:00
Der Parkplatz im Ortsteil Oberdorf ist derzeit gesperrt.
Der Parkplatz im Ortsteil Oberdorf ist derzeit gesperrt.(Bild: Jakob Traby)
Porträt von Jakob Traby
Von Jakob Traby

Ein geplanter größerer Parkplatz für Besucher der Raabklamm sorgt im beschaulichen steirischen Oberdorf für Widerstand. Anrainer haben mittlerweile schon mehrere Aufsichtsbeschwerden beim Land eingebracht. Eine Folge: Der aktuelle Parkplatz wurde gesperrt. 

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Die idyllische Raabklamm zieht immer mehr Besucher an – und nicht alle wissen sich in der Natur zu benehmen. Darüber klagen Bewohner des kleinen Ortsteils Oberdorf (Gemeinde Mitterdorf an der Raab), dort befindet sich ein Einstieg in die Klamm. Dazu kommt, dass teils wild geparkt und gewendet wird. 

Acht Parkplätze standen bisher in Oberdorf zur Verfügung. Die Gemeinde will die Fläche vergrößern – doch vor Ort befürchten viele, dass das erst recht Besucher anziehen wird. Im Gemeinderat fiel Anfang Juli dennoch einstimmig der Beschluss, die Wiese umzuwidmen und in Summe 28 Stellplätze zu errichten. Eine Zahl, die eigentlich schon einmal als Kompromiss gefunden wurde – doch in den vergangenen eineinhalb Jahren wurde viel Porzellan zerschlagen und Vertrauen verspielt. Vor allem gibt es in Oberdorf die Sorge, dass eine künftige weitere Erweiterung auf mehr als 70 Parkplätze nicht ausgeschlossen ist.

„Uns geht es um die Erhaltung der Natur“
„Wir haben von Anfang an versucht, uns einzubringen. Lösungen mit der Bevölkerung wären möglich gewesen, aber wir wurden ignoriert, und unserer Sprecher wurde attackiert und versucht, mundtot zu machen“, heißt es von der Bürgerinitiative „Natur in und an der kleinen Raabklamm erhalten“. „Uns geht es um Umwelt- und Naturerhaltung und für Konzepte, die ein friedvolles, respektvolles Miteinander möglich machen. Wir brauchen Lösungen, die für Besucher praktisch sind und gleichzeitig Wohngebiete entlasten. Mit den derzeitigen Plänen sind wir sehr weit davon weg.“ 80 Unterschriften hat man gesammelt („viel für einen kleinen Ort“). 

In den vergangenen Monaten wurden drei Aufsichtsbeschwerden beim Land Steiermark eingebracht – mit Folgen: Die Gemeinde musste laut Bürgermeister Thomas Derler (ÖVP) reagieren. „Bei der Prüfung konnte eine entsprechende öffentliche Widmung der bestehenden provisorischen Parkplatzes nicht nachgewiesen werden.“ Er wurde daher Ende September gesperrt.

Zitat Icon

Ein vollständiger Verzicht auf eine Parkplatzlösung kommt für den gesamten Gemeinderat nicht in Betracht.

Bürgermeister Thomas Derler

Noch kein grünes Licht für 28 Stellplätze 
Unabhängig davon läuft das Raumordnungsverfahren für die geplante Lösung mit 28 Stellplätzen. Allerdings besteht ein sogenannter Genehmigungsvorbehalt des Landes, weil es – direkt an der Raab gelegen – in der Vergangenheit immer wieder zu Hochwasser kam. Erst wenn rechtlich alles geklärt ist, kann die Umsetzung erfolgen. Einen Zeitpunkt dafür kann Derler nicht nennen. 

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Auf dieser Wiese soll der neue Parkplatz entstehen. 
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Für ihn ist klar: „Ein vollständiger Verzicht auf eine Parkplatzlösung kommt für den gesamten Gemeinderat nicht in Betracht.“ Es gibt zwar einen größeren Parkplatz direkt in Mitterdorf, von dort ist es zu Fuß 25 Minuten bis zur Klamm. „Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Familien mit kleinen Kindern kann dieser zusätzliche Weg eine erhebliche Belastung darstellen.“ Viele Besucher und Bürger würden sich eine möglichst rasche Errichtung des Parkplatzes wünschen. Die Gemeinde sei in der Vergangenheit bereits wesentliche Kompromisse eingegangen. 

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