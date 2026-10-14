Blick hinter die Kulissen von „Sisis Traumschloss“

Geöffnete Türen vom Keller bis zum Dachboden

Jedes Jahr richtet das Wien Museum bei den „Tagen der Restaurierung“ das Scheinwerferlicht auf jene, die sonst im Verborgenen wirken: Restauratoren, Kunstgeschichtler und andere Experten, die Wiens Erbe bewahren und manchmal überhaupt erst rekonstruieren müssen – wie auch nun bei der Hermesvilla. Dort wird aktuell etwa an den Wandgestaltungen gearbeitet. Das klingt nur so lange mäßig spannend, bis man herausfindet, wie viel davon „fake“ ist: Marmor, der kein Marmor ist, und auch Holz, das kein Holz ist.