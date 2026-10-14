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Blutiger Streit

Mit Messer auf Ex-Rivalen losgegangen: Festnahme!

Wien
14.10.2026 11:31
Nach einer Messer-Attacke auf der Nußdorfer Lände in Wien-Döbling wurde ein 39-Jähriger schwer ...
Nach einer Messer-Attacke auf der Nußdorfer Lände in Wien-Döbling wurde ein 39-Jähriger schwer verletzt ins Spital gebracht.(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Blutiger Streit auf offener Straße: In Wien-Döbling soll am Montagabend ein 36-Jähriger den Ex-Freund seiner Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der Verdächtige zunächst – kehrte dann aber zum Tatort zurück.

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Gegen 23 Uhr eskalierte der Streit im Bereich der Nußdorfer Lände. Der 39-jährige Ex-Partner der 35-jährigen Lebensgefährtin hatte zuvor gemeinsam mit der Frau ein Wohnhaus im Bezirk Döbling verlassen. Dann eskalierte die Situation: Der 36-Jährige soll zum Messer gegriffen haben. Laut Polizei steht er im Verdacht, dem Mann Stiche im Rücken- und Beinbereich zugefügt zu haben.

Kehrte zum Tatort zurück
Nach der blutigen Attacke ergriff der Verdächtige zunächst die Flucht. Doch wenig später kehrte er wieder zurück. Polizisten der Polizeiinspektion Nußdorfer Platz nahmen den 36-jährigen österreichischen Staatsbürger daraufhin fest.

Für das Opfer ging es unterdessen umgehend ins Spital: Die Berufsrettung Wien versorgte den 39-Jährigen notfallmedizinisch und brachte ihn mit schweren Verletzungen in den Schockraum eines Krankenhauses.

Messer in Gebüsch gefunden
Auch die mutmaßliche Tatwaffe wurde gefunden. Polizisten stellten das Messer in einem Gebüsch unweit des Tatortes sicher.

Der Verdächtige wird derzeit von Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle West, vernommen. Die genauen Hintergründe der mutmaßlichen Messer-Attacke sind Gegenstand der Ermittlungen.

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