Mit Messer auf Ex-Rivalen losgegangen: Festnahme!

Gegen 23 Uhr eskalierte der Streit im Bereich der Nußdorfer Lände. Der 39-jährige Ex-Partner der 35-jährigen Lebensgefährtin hatte zuvor gemeinsam mit der Frau ein Wohnhaus im Bezirk Döbling verlassen. Dann eskalierte die Situation: Der 36-Jährige soll zum Messer gegriffen haben. Laut Polizei steht er im Verdacht, dem Mann Stiche im Rücken- und Beinbereich zugefügt zu haben.