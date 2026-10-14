14-Jähriger starb nach E-Scooter-Unfall im Spital

Jener 14-Jährige, der am Dienstagnachmittag im Zuge eines E-Scooter-Unfalls im Wiener Bezirk Liesing schwerst verletzt worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Jugendliche war mit einem Lkw zusammengestoßen.
Der schreckliche Unfall spielte sich am Nachmittag gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse ab. Der Jugendliche wurde nach Zusammenstoß unter Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Dort verloren die Ärzte schlussendlich den Kampf um sein Leben. Der genaue Hergang des Unfalls ist bis dato noch Gegenstand von Ermittlungen. Zunächst war auch unklar, welcher Lkw am Zusammenstoß beteiligt war, denn es kamen laut Polizei zwei Schwerfahrzeuge in der Gasse infrage. Deren Lenker beteuern jeweils aber, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben.
Nähere Erkenntnisse erhofft man sich nun durch die Spurensicherung.
Zahlreiche schwere Unfälle mit E-Scootern
Die elektrisch betriebenen Roller erfreuen sich seit Längerem, vor allem unter jungen Menschen, großer Beliebtheit. Sie bergen jedoch eine große Gefahr. Denn nicht nur rücksichtslose Fahrweise hat in der Vergangenheit schon zu einer Vielzahl an schweren Unfällen geführt. Auch werden die E-Scooter oftmals modifiziert und schaffen weit höhere Geschwindigkeiten als erlaubt. Fehlt dann auch noch die nötige Schutzausrüstung, ist das im schlimmsten Fall ein tödlicher Cocktail.
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