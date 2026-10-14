14-Jähriger starb nach E-Scooter-Unfall im Spital

Zahlreiche schwere Unfälle mit E-Scootern

Die elektrisch betriebenen Roller erfreuen sich seit Längerem, vor allem unter jungen Menschen, großer Beliebtheit. Sie bergen jedoch eine große Gefahr. Denn nicht nur rücksichtslose Fahrweise hat in der Vergangenheit schon zu einer Vielzahl an schweren Unfällen geführt. Auch werden die E-Scooter oftmals modifiziert und schaffen weit höhere Geschwindigkeiten als erlaubt. Fehlt dann auch noch die nötige Schutzausrüstung, ist das im schlimmsten Fall ein tödlicher Cocktail.