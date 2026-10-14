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Tragödie in Wien

14-Jähriger starb nach E-Scooter-Unfall im Spital

Wien
14.10.2026 09:04
Jener 14-Jährige, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden ...
Jener 14-Jährige, der am Dienstagnachmittag bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden war, starb im Krankenhaus (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christine Steinmetz

Jener 14-Jährige, der am Dienstagnachmittag im Zuge eines E-Scooter-Unfalls im Wiener Bezirk Liesing schwerst verletzt worden war, ist seinen Verletzungen erlegen. Der Jugendliche war mit einem Lkw zusammengestoßen.

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Der schreckliche Unfall spielte sich am Nachmittag gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse ab. Der Jugendliche wurde nach Zusammenstoß unter Reanimation mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Dort verloren die Ärzte schlussendlich den Kampf um sein Leben. Der genaue Hergang des Unfalls ist bis dato noch Gegenstand von Ermittlungen. Zunächst war auch unklar, welcher Lkw am Zusammenstoß beteiligt war, denn es kamen laut Polizei zwei Schwerfahrzeuge in der Gasse infrage. Deren Lenker beteuern jeweils aber, vom Unfall nichts mitbekommen zu haben.

Nähere Erkenntnisse erhofft man sich nun durch die Spurensicherung.

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