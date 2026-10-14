Kleinste Affen der Welt im Haus des Meeres geboren

Zum ersten Mal in seiner Geschichte kann das Haus des Meeres Nachwuchs bei den Zwergseidenäffchen verkünden.
Gleich zwei Jungtiere der gefährdeten Primatenart kamen in dem Wiener Zoo zur Welt, wie es am Mittwoch hieß. Die in Südamerika heimischen Zwergseidenäffchen sind mit einem Körpergewicht von nur 120 Gramm die kleinsten Affen der Welt. Sie leben in eng verbundenen Familiengruppen und ernähren sich von Baumsäften, Insekten und Früchten, wie es in der Aussendung hieß.
Und Gleichberechtigung ist bei ihnen großgeschrieben: Beide Elternteile kümmern sich intensiv um den Nachwuchs und tragen die Zwillinge gemeinsam durchs Geäst. An den neuen Bewohnern erfreuen sich auch die Pfleger, deren Arbeit im Haus des Meeres sehr vielseitig ist - von Füttern, Beobachten, Reinigen und Dokumentieren bis hin zu Trainieren der Tiere und Gestalten der Anlagen.
Das Wohl der Tiere sei immer im Fokus ihrer Arbeit. Ihre Leistungen seien ein wichtiger Pfeiler für Erfolge in der Zucht.
„Dass sie ihren Ehrentag ausgerechnet mit der erfolgreichen Erstnachzucht bei den Zwergseidenäffchen feiern durften, lässt mich strahlen, denn ich weiß, wie viel Geduld, Hingabe und Herzblut hinter einem solchen Erfolg stecken“, sagte Zoodirektor Jeff Schreiner in Bezug auf den internationalen Tag der Tierpfleger und Tierpflegerinnen am 4. Oktober. Seit heuer ist der Zoo auch ein Tierpflege-Lehrbetrieb.
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