Kleinste Affen der Welt im Haus des Meeres geboren

Und Gleichberechtigung ist bei ihnen großgeschrieben: Beide Elternteile kümmern sich intensiv um den Nachwuchs und tragen die Zwillinge gemeinsam durchs Geäst. An den neuen Bewohnern erfreuen sich auch die Pfleger, deren Arbeit im Haus des Meeres sehr vielseitig ist - von Füttern, Beobachten, Reinigen und Dokumentieren bis hin zu Trainieren der Tiere und Gestalten der Anlagen.