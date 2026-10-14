Preise sinken! Wie haben wir uns das verdient?

Was das eine mit dem anderen zu tun hat? Viel. Ja: alles! Denn die Paketsteuer wurde von Babler, Marterbauer & Co. als Gegenfinanzierung für die Mehrwertsteuersenkung erfunden. Die Regierungspartner der Roten, die Türkisen und die Pinken, haben damals im Frühsommer brav mitgestimmt und der Paketsteuer ihren Segen erteilt.