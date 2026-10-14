Youth-League-Drama! LASK verliert nach 2:0-Führung

Das Nachwuchs-Team des LASK hat am Mittwoch in der UEFA Youth League gegen Liverpool schon 2:0 geführt, verlor dann aber noch mit 2:4.
Im Paschinger Waldstadion brachten Paul Krapf (23.) und Jonas Ilk (51.) die Linzer in Front, ehe Will Wright mit einem Triple (57., 60., 88./Elfer) sowie Luca Eden das Match noch drehten.
Der LASK bestreitet das nächste Match am nächsten Mittwoch bei Sporting Lissabon. Die ersten 22 der 36 Teams des U19-Bewerbs erreichen das Sechzehntelfinale.
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