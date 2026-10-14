Co-Pilotin Ettel: „Ich hatte 1000 Schutzengel!“

Nur wenige Tage sind seit dem verhängnisvollen Crash bei der „550 Challenge Mallorca“ vergangen. Dass sie überhaupt noch lebt, grenzt an ein Wunder. Mit Profi-Co-Pilotin Christina Ettel an seiner Seite kam Klaus Rader – er war Mitbegründer der erfolgreichen Restaurant-Kette L’Osteria – mit seinem Porsche GT3 RS von einer selektiven Bergstraße ab und stürzte rund 30 Meter in eine Schlucht.