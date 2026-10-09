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Drama auf Mallorca

L‘Osteria-Gründer bei Autorallye gestorben

Ausland
09.10.2026 18:33
Der Restaurantgründer verunglückte auf Mallorca.
Der Restaurantgründer verunglückte auf Mallorca.(Bild: EPA/CATI CLADERA, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Todesdrama um den Gründer der erfolgreichen Restaurantkette L‘Osteria: Der Deutsche Klaus Rader verunglückte bei einer Autorallye auf der spanischen Insel Mallorca. Seine Co-Pilotin, die Österreicherin Christina Ettel, erlitt schwere Verletzungen am Rückenmark.

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Zu dem verheerenden Unfall kam es laut „Bild“-Zeitung nahe Mortitx in der Serra de Tramunantana. Rader (63) nahm dort als leidenschaftlicher Rennfahrer mit seinem Porsche GT3 RS an der „550 Challenge Mallorca“ teil. 

Auf einer Bergstraße kam er mit dem Rennwagen von der Bergstraße ab und stürzte in eine Schlucht. Für Rader kam jede Hilfe zu spät. Christina Ettel (39) wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht. Das Rennen wurde aufgrund der tragischen Ereignisse sofort abgesagt.

17 Restaurants in Österreich
Rader eröffnete zusammen mit Friedemann Findeis im Jahr 1999 ein kleines italienisches Restaurant in Nürnberg. Nach den ersten Erfolgen expandierten die Gastronomen in mehrere deutsche Städte. Mittlerweile ist die L‘Osteria in zahlreichen europäischen Ländern vertreten. In Österreich gibt es aktuell 17 L‘Osteria-Restaurants.

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