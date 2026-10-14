„Gegen diesen Gegner zu spielen, ist ein Privileg“

Am Donnerstag steigt für Red Bull Salzburg das erste Highlightspiel der Saison. In der Europa League empfangen die Bullen am Abend (18.45 Uhr, live auf Canal +) die große AC Milan. Am Mittwoch traten Trainer Danny Röhl und Stürmer Haris Tabakovic vor die Presse.
Luka Modrić, Strahinja Pavlovic, dazu Cheftrainer Ruben Amorim auf der Bank – diese und weitere große Namen warten am Donnerstag in der Europa League auf Red Bull Salzburg. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet daheim die AC Milan auf die Bullen, die ihre erste Partie im Bewerb Mitte September mit 1:0 bei Levski Sofia gewannen. Die Vorfreude auf das Duell mit dem Weltklub ist groß. „Es ist ein Privileg“, blickt Stürmer Haris Tabakovic auf das Aufeinandertreffen.
Für das Spiel wurden bislang gut 20.000 Tickets verkauft. Trainer Danny Röhl plagten zuletzt Verletzungssorgen. Fraglich für die Partie waren bis zuletzt Christian Zawieschitzky (Adduktoren), Leandro Morgalla, Tim Drexler (beide erkrankt) und Damir Redzic (Knöchel). „Der eine oder andere wird zurückkommen“, sagte Röhl. Beim Abschlusstraining machten auch alle vier genannten Spieler mit.
Kapitän geht auf Krücken
Nicht einsatzbereit sind weiterhin Enrique Aguilar (Oberschenkel), der am Mittwoch individuell trainierte, Justin Omoregie (Sprunggelenk) und Nikolas Veratschnig. Der Kärntner hatte sich bei seinem Debüt für die österreichische Nationalmannschaft eine Knieverletzung zugezogen. Eine Rückkehr des Kapitäns wird noch dauern. Veratschnig geht weiterhin auf Krücken.
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