„Gegen diesen Gegner zu spielen, ist ein Privileg“

Luka Modrić, Strahinja Pavlovic, dazu Cheftrainer Ruben Amorim auf der Bank – diese und weitere große Namen warten am Donnerstag in der Europa League auf Red Bull Salzburg. Am zweiten Spieltag der Ligaphase wartet daheim die AC Milan auf die Bullen, die ihre erste Partie im Bewerb Mitte September mit 1:0 bei Levski Sofia gewannen. Die Vorfreude auf das Duell mit dem Weltklub ist groß. „Es ist ein Privileg“, blickt Stürmer Haris Tabakovic auf das Aufeinandertreffen.