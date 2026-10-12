In der Europa League nimmt Salzburg neue Rolle ein

„Wir haben nicht verloren, sind 15 Spiele ungeschlagen.“ Das nahm Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl nach dem 0:0 im Bundesliga-Duell mit dem GAK neben einem Punkt als einzigen positiven Aspekt mit. Spielerisch glänzten die Bullen nämlich nicht. Die Generalprobe vor dem Heimkracher in der Europa League gegen die AC Milan ist also nicht gelungen. „Gegen Milan ist keiner mehr drin und sagt: Gegen den GAK war’s nicht so gut“, betonte jedenfalls Defensivspieler Frans Krätzig.