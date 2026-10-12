In der Europa League nimmt Salzburg neue Rolle ein

Salzburg empfängt in Europa League am Donnerstag die AC Milan. Die Bullen sind dieses Mal der große Außenseiter. Die misslungene Generalprobe gegen den GAK war schnell abgehakt. Trainer Danny Röhl will die Zuschauer am Donnerstag begeistern.
„Wir haben nicht verloren, sind 15 Spiele ungeschlagen.“ Das nahm Red Bull Salzburgs Trainer Danny Röhl nach dem 0:0 im Bundesliga-Duell mit dem GAK neben einem Punkt als einzigen positiven Aspekt mit. Spielerisch glänzten die Bullen nämlich nicht. Die Generalprobe vor dem Heimkracher in der Europa League gegen die AC Milan ist also nicht gelungen. „Gegen Milan ist keiner mehr drin und sagt: Gegen den GAK war’s nicht so gut“, betonte jedenfalls Defensivspieler Frans Krätzig.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.