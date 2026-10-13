Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rektoren fordern:

Latein-Pflicht soll in meisten Uni-Fächern fallen

Österreich
13.10.2026 22:38
Die Latein-Pflicht soll für einige Fächer abgeschafft werden.
Die Latein-Pflicht soll für einige Fächer abgeschafft werden.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Latein soll als Zugangsvoraussetzung für diverse Studien abgeschafft werden – dafür setzt sich die Universitätenkonferenz nun ein. Nach einem Vorschlag der Rektoren soll das kleine Latinum für sämtliche Lehramtsfächer (mit Ausnahme von Latein), aber auch etwa für Jus und Medizin künftig nicht mehr notwendig sein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Eine entsprechende Empfehlung wurde an den zuständigen Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) gerichtet, wie der „Standard“ berichtete. Gelten solle die Abschaffung der Latein-Pflicht etwa für zahlreiche Lehramt-Fächer, sowie Medizin und Jus. Bei anderen Fächern plädiert man für die Beibehaltung. Dazu gehören neben Philosophie etwa auch Geschichte, Kunstgeschichte und katholische Theologie.

„Stoff auch ohne Lateinprüfung machbar“
Dass man in über 30 anderen Fächern von der Lateinpflicht absehen will, begründet Uniko-Chefin Brigitte Hütter damit, dass immer mehr Studierende ihre Lateinkenntnisse als eine der letzten Prüfungen vor dem Abschluss nachwiesen. Daraus lasse sich ableiten, dass der Stoff auch ohne formale Lateinprüfung beherrschbar sei.

Lesen Sie auch:
Der Informatikunterricht soll auf KI ausgeweitet und dafür der Lateinunterricht eingeschränkt ...
Experten traten zurück
Latein-Kürzungspläne: Widerstand gegen Wiederkehr
27.02.2026
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
03.02.2026

Latein als Aufnahmekriterium soll in meisten Fällen bleiben
Derzeit gibt es zwei unterschiedliche Voraussetzungen Latein betreffend, die in etwa 50 Studienrichtungen abgebildet sind. Bei sieben Studien muss man schon vor Antritt des Studiums die Kenntnisse nachweisen. In sechs von diesen (Alte Geschichte, klassische Archäologie, klassische Philologie, Latein, Altertumswissenschaft, Lehramt Latein) würde dies auch bei den Uniko-Plänen so bleiben. Einzig bei Ägyptologie würde man sie abschaffen.

„Kein Sinn“ einer Latein-Pflicht bei ...
Bei den übrigen Fächern ist Latein erst während des Studiums nachzuweisen. Dies betrifft eben Fächer wie Geschichte, Anglistik, Deutsche Philologie, Judaistik und etliche mehr, bei denen die Uniko keinen Änderungsbedarf sieht. Keinen Sinn in einer Latein-Pflicht erkennt man dagegen beispielsweise bei Pharmazie, Human- und Veterinärzmedizin, Sprachwissenschaften, Rechts- und Musikwissenschaften.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
13.10.2026 22:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Freuen Sie sich auf viele neue Funktionen und noch mehr Möglichkeiten zum Austausch. Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
133.335 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
127.262 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
85.712 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Vorarlberg
Letztklassig: Schießevent mit Rendi-Wagner-Puppe
475 mal kommentiert
Rendi-Wagner-Puppe auf dem Schoß einer Strache-Attrappe
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
315 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Medien
Weißmann-Affäre: „Kronzeugin“ freigestellt
283 mal kommentiert
Der ORF hat jene Mitarbeiterin freigestellt, die Ex-ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sexuelle ...
Mehr Österreich
Rektoren fordern:
Latein-Pflicht soll in meisten Uni-Fächern fallen
Gefährt zu hoch
Lastwagen blieb in Rathaus-Durchfahrt stecken
Kabel gerissen
Ganzes Tiroler Tal ohne Mobilfunk und Festnetz
Nichts erbeutet
Polizei sucht Täter nach bewaffnetem Raubüberfall
Krone Plus Logo
Bilder des Grauens
Tiroler Ekelalm: „Ist in keiner Weise akzeptabel!“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf