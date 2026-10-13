Latein-Pflicht soll in meisten Uni-Fächern fallen

Latein als Aufnahmekriterium soll in meisten Fällen bleiben

Derzeit gibt es zwei unterschiedliche Voraussetzungen Latein betreffend, die in etwa 50 Studienrichtungen abgebildet sind. Bei sieben Studien muss man schon vor Antritt des Studiums die Kenntnisse nachweisen. In sechs von diesen (Alte Geschichte, klassische Archäologie, klassische Philologie, Latein, Altertumswissenschaft, Lehramt Latein) würde dies auch bei den Uniko-Plänen so bleiben. Einzig bei Ägyptologie würde man sie abschaffen.