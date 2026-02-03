„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein

Wiederkehr beruhigt: Nur Schulen ohne autonome Stundentafel betroffen

Im Bildungsministerium ist man mittlerweile um Beruhigung bemüht: Die Änderungen betreffen nur jene Standorte, die nicht im Rahmen der Schulautonomie eigene Schwerpunkte gesetzt haben. Jedes Gymnasium habe pro Jahrgang drei bis vier Unterrichtsstunden zur Verfügung, und an den autonomen Stundentafeln, wie sie von den meisten Schulen genutzt würden, ändere sich nichts. „Das heißt, die Schulen, die weiterhin sagen, uns ist Spanisch wichtig, aber auch uns ist Latein wichtig, haben die Möglichkeit natürlich, aus diesem autonomen Topf Stunden draufzulegen“, betonte Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium.