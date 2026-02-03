Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Aufstand gegen Politik

„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein

Österreich
03.02.2026 22:00
Auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer sowie die Schauspielerinnen Kristina Sprenger und Chris ...
Auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer sowie die Schauspielerinnen Kristina Sprenger und Chris Lohner und Nobelpreisträger Peter Handke sprechen sich gegen Stundenkürzungen des Lateinunterrichts aus.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com, APA (3), Ludwig Schedl/Jugend Eine Welt)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) hat unlängst angekündigt, die Lehrpläne „entrümpeln“ zu wollen. So sollen Lateinstunden an den heimischen Oberstufen zugunsten von Künstlicher Intelligenz gekürzt werden. Doch dagegen formiert sich nun Widerstand. Nach der Lehrergewerkschaft kämpfen auch Prominente mittels Petition für den Erhalt der Lateinstunden.

0 Kommentare

„Ist Latein an unseren Schulen noch zeitgemäß?“ Diese Frage wird derzeit österreichweit heiß diskutiert. Auslöser ist der Plan des Bildungsministeriums, ab 2027/28 an den Oberstufen (AHS, Gymnasien) den Lateinunterricht von drei auf zwei Wochenstunden pro Schulstufe zu reduzieren. Im Gegenzug soll das Fach „Informatik und Künstliche Intelligenz“ auf drei Wochenstunden erhöht werden.

Von Fischer bis Handke: 85 Promis mit Schreiben an Wiederkehr
Nachdem bereits die Lehrergewerkschaft („Ein Anschlag aufs Gymnasium!“) dagegen vehement protestiert hat, formiert sich nun auch im Internet der Widerstand. Und das mit zahlreicher prominenter Unterstützung. 85 Österreicher aus den unterschiedlichsten Bereichen werben auf der Petitionsplattform #aufstehn für den Latein-Erhalt in der aktuellen Form und haben sich zudem in einem Schreiben direkt an Wiederkehr gewandt. Die Petition kann übrigens von jedem unterschrieben werden.

Mit einem Schreiben samt Forderungen wenden sich die Latein-Befürworter direkt an ...
Mit einem Schreiben samt Forderungen wenden sich die Latein-Befürworter direkt an Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS).(Bild: Krone KREATIV/Screenshot/Petitionsplattform #aufstehn)

Die Forderungen der Latein-Befürworter an Wiederkehr:

  • Uneingeschränkter Erhalt von Latein als vollwertiges Unterrichtsfach
  • Mindestens zwölf Wochenstunden (statt wie geplant acht) über vier Schulstufen verteilt für eine seriöse Aneignung
  • Keine weitere Aushöhlung unter dem Deckmantel angeblicher Modernisierung
  • Rückkehr der Literatur in die Lehrpläne und in den Sprachunterricht

Klare Standpunkte
Unter den Promis sind klangvolle Namen wie die drei Nobelpreisträger Elfriede Jelinek, Peter Handke und Anton Zeilinger, sowie die Schauspieler Chris Lohner, Erwin Steinhauer, Kristina Sprenger, Gregor Seberg oder die Ex-Politgrößen Heinz Fischer und Franz Vranitzky. Ihr Standpunkt ist klar: „Die im Bildungsministerium diskutierten Pläne, den Lateinunterricht weiter zu reduzieren, sind kein Detail einer Reform, sondern ein grundsätzlicher Angriff auf die geistige Substanz unseres Bildungssystems.“

Zitat Icon

Ich sehe die Basis fürs spätere Leben im Erlernen der alten Sprachen, auf deren Denken und Logik unsere ganze Zivilisation aufbaut.

Elfriede Jelinek, Nobelpreisträgerin für Literatur

Die geplante Reduktion auf acht Wochenstunden sei nach Worten der Latein-Befürworter pädagogisch unhaltbar und fachlich unredlich. „Sie macht aus Latein ein Feigenblatt und aus Bildung eine Simulation. Wer glaubt, man könne das lateinische Denken in dieser Zeit vermitteln, betreibt entweder Ignoranz oder bewusste Täuschung.“

„Latein ist keine ,tote Sprache‘“
Weiters wird in der Petition darauf hingewiesen, dass Latein keine „tote Sprache“ sei. „Tot ist nur die Vorstellung, man könne Bildung auf kurzfristige Verwertbarkeit reduzieren. Latein ist die Grundschule des Denkens Europas. Logik, Recht, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sind ohne Latein nicht denkbar – und sie funktionieren ohne dieses Fundament nur noch mechanisch.“ Wer Latein daher streiche, streiche nicht Stoff, sondern Denkfähigkeit.

Zitat Icon

Latein ist die Grundschule des Denkens Europas. Logik, Recht, Wissenschaft, Politik und Verwaltung sind ohne Latein nicht denkbar.

Auszug aus der Petition

„Latein und KI sind keine Gegensätze“
„Gerade im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz ist das fatal. Latein und KI sind keine Gegensätze. Ohne ein historisch und logisch geschultes Denken wird KI nicht zum Werkzeug mündiger Bürger, sondern zur Black Box für Unmündige. Wer Latein schwächt, produziert nicht Zukunft, sondern Abhängigkeit“, heißt es in der Petition weiter. 

Petition „Latein ist kein Luxus – es ist Bildung“

  • Die Petition gegen Kürzungen der Lateinstunden an Schulen wird von einer bereiten Allianz mit prominenten Namen getragen. Auf der Liste der Unterzeichner stehen Nobelpreisträger, Wissenschafter, Künstler, Mediziner, Pädagogen und ehemalige Spitzenpolitiker aus ganz Österreich. Bisher haben 85 Promis unterschrieben.
  • Link zur Petition: 
    https://mein.aufstehn.at/petitions/latein-ist-kein-luxus-es-ist-bildung

Wiederkehr beruhigt: Nur Schulen ohne autonome Stundentafel betroffen
Im Bildungsministerium ist man mittlerweile um Beruhigung bemüht: Die Änderungen betreffen nur jene Standorte, die nicht im Rahmen der Schulautonomie eigene Schwerpunkte gesetzt haben. Jedes Gymnasium habe pro Jahrgang drei bis vier Unterrichtsstunden zur Verfügung, und an den autonomen Stundentafeln, wie sie von den meisten Schulen genutzt würden, ändere sich nichts. „Das heißt, die Schulen, die weiterhin sagen, uns ist Spanisch wichtig, aber auch uns ist Latein wichtig, haben die Möglichkeit natürlich, aus diesem autonomen Topf Stunden draufzulegen“, betonte Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium.

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will alte Schulfächer durch neue ersetzen.
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) will alte Schulfächer durch neue ersetzen.(Bild: Christof Birbaumer)

„Latinum“: Übergang an Unis noch in Arbeit
Noch in Arbeit ist eine Lösung für einen problemlosen Übergang an die Universitäten. Derzeit ist bei einigen Studien wie Medizin, Jus oder gewissen geisteswissenschaftlichen Fächern das sogenannte „Latinum“ eine Aufnahme- bzw. Abschlussvoraussetzung. Hatte man in der Oberstufe mindestens zehn Wochenstunden Latein, erspart man sich die Zusatzprüfung.

Lesen Sie auch:
Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) will Studierenden keine zusätzlichen ...
Laut Ministerin
Weniger Latein soll keine Hürde für Studenten sein
31.01.2026
Lehrervertreter sauer
KI statt Latein: „Ein Anschlag aufs Gymnasium!“
29.01.2026
„Krone“-Kommentar
Die Schule ist mit dem Latein am Ende: Bravo!
29.01.2026
An Österreichs Schulen
Neuer Stundenplan: KI und Demokratie statt Latein
29.01.2026

Die ÖVP-nahen Studierendenvertreter der AktionsGemeinschaft (AG) befürchten durch die Kürzungen beim Lateinunterricht in den Schulen „neue Hürden“ für Studierende. Wiederkehr sprach sich in dem Zusammenhang dafür aus, die Anforderung beim „Latinum“ auf acht Stunden zu reduzieren und verwies auf „gute Gespräche“ mit dem Wissenschaftsministerium.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) will einen Lehrplan nach dem anderen reformieren.
Wiederkehrs „Plan Z“
Lehrpläne werden „viel öfter umfassend geändert“
Kaum ist der eintägige Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland (Bild) zu Ende ...
Hochschulen, Schulen
Streiks in Deutschland gehen am Mittwoch weiter
Nach Millionen-Skandal
Diese Registrierkassen machen Betrug unmöglich
Werbung für süße Verlockungen oder auch ungesunde Lebensmittel – im britischen Fernsehen wird ...
Aus für „süße“ Spots?
Kalorienbomben im TV: Werbeverbot auf Prüfstand
Das Politik-Duell
Mölzer: „Regierung ist zu schwach für Reformen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Nach Ankündigung: Apotheker sticht Ehefrau nieder
178.765 mal gelesen
Tirol
Swarovski: Fionas Sohn steigt ins Unternehmen ein
150.527 mal gelesen
Von links: Arturo Pacifico Griffini, Fiona Pacifico Griffini-Grasser und Karl-Heinz Grasser 
Wien
Nagelneue Straßenbahngleise zerbröseln jetzt schon
120.201 mal gelesen
Nach nur wenigen Wochen im Einsatz brechen die neuen Gleise bereits und führen zu ...
Mehr Österreich
Aufstand gegen Politik
„Keine tote Sprache“: Promis kämpfen für Latein
Miese Stimmung
Grau in grau bedrückt die Wiener: „Es ist schlimm“
Nach „Krone“-Bericht
Paul Pizzera setzt sich gegen Schul-Schließung ein
Lidl Pfand-Aktion
Großer Erfolg für Tierschutz-Spenden im Supermarkt
„Falsch gelüftet“?
Schimmel-Rätsel: Wohnung „dampft“ vor Feuchtigkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf