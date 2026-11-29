Neuschnee, traumhafte Pisten und ein musikalisches Highlight der Extraklasse: Ischgl feierte am Samstag einen fulminanten Auftakt in die Wintersaison. Beim legendären „Top of the Mountain Opening Concert“ sorgten die irischen Popstars Westlife mit ihren größten Hits, emotionalen Momenten und einer spektakulären Bühnenshow für einen unvergesslichen Konzertabend vor 16.000 Wintersport- und Musikfans.
Mit einem eindrucksvollen Saisonauftakt und einem mitreißenden Konzert der international gefeierten Popgruppe Westlife startete Ischgl in den Winter. Bereits zum offiziellen Skistart am Donnerstag präsentierte sich die Silvretta Arena Ischgl/Samnaun von ihrer winterlichen Seite: Frischer Neuschnee verwandelte die Berglandschaft in eine traumhafte Winterkulisse und sorgte gemeinsam mit den bestens präparierten Pisten für einen gelungenen Start in die Skisaison.
Silvrettaparkplatz wurde zur Open-Air-Konzertarena
Am Samstagabend stand dann die Musik im Mittelpunkt: Beim legendären „Top of the Mountain Opening Concert“ verwandelte sich der Silvrettaparkplatz in eine beeindruckende Open-Air-Konzertarena. Mit Westlife begrüßte Ischgl eine der erfolgreichsten Popgruppen der vergangenen 25 Jahre, die im Rahmen ihrer „Westlife 25: The Anniversary World Tour“ ein ganz besonderes Jubiläum in den Tiroler Alpen feierte.
Geballte Ladung Pop-Nostalgie begeisterte das Publikum
Mit einer eindrucksvollen Show und einer geballten Ladung Pop-Nostalgie begeisterten Westlife das Publikum vor der winterlichen Bergkulisse. Die irischen Superstars nahmen ihre Fans mit auf eine musikalische Reise durch ein Vierteljahrhundert Bandgeschichte und bewiesen eindrucksvoll, warum ihre Musik bis heute Generationen verbindet.
Die Setlist bot eine Mischung aus gefühlvollen Balladen und mitreißenden Popklassikern. Songs wie „Uptown Girl“, „Bop Bop Baby“, „Flying Without Wings“ und zum krönenden Abschluss „You Raise Me Up“ standen dabei sinnbildlich für die großen Emotionen und unvergesslichen Mitsing-Momente, für die Westlife seit 25 Jahren bekannt sind.
Eindrucksvolle Lichtshow mit Pyrotechnik
Neben den musikalischen Höhepunkten sorgte eine eindrucksvolle Lichtshow mit spektakulären pyrotechnischen Effekten für besondere visuelle Akzente. Das Zusammenspiel aus Musik, Pyrotechnik und der nächtlichen Bergkulisse machte das Konzert zu einem außergewöhnlichen Erlebnis und setzte einen glanzvollen Höhepunkt zum Beginn der Wintersaison.Mit ihrem Auftritt reihten sich Westlife in die Liste internationaler Weltstars ein, die Ischgl seit Jahren als „Pioneer of music acts in the Alps“ prägen.
DJ ArCaneX sorgte für Warm-up und Cool-down
Bereits ab 16.30 Uhr brachte DJ ArCaneX das Publikum mit einem energiegeladenen Warm-up in Konzertstimmung. Mit mitreißenden Beats und einem abwechslungsreichen Musikmix sorgte er für die passende Einstimmung auf den Auftritt von Westlife.
Auch nach dem Konzert war noch lange nicht Schluss: Beim anschließenden Cool-down mit DJ ArCaneX wurde auf dem Konzertgelände weitergefeiert. So fand der musikalische Saisonauftakt bei ausgelassener Stimmung unter freiem Himmel seinen Ausklang.
Zahlreiche Neuerungen in dieser Saison
Die Verbindung aus erstklassigem Wintersport und internationalem Entertainment machte das Eröffnungswochenende zu einem besonderen Erlebnis für Ski- und Musikfans gleichermaßen. Die Silvretta Arena Ischgl/Samnaun bietet auch in diesem Winter wieder zahlreiche Möglichkeiten für grenzenloses Skivergnügen.
Mit der neuen 8er-Sesselbahn HÖLLKAR C2 wurde zudem die Modernisierung der Liftinfrastruktur fortgesetzt. Gemeinsam mit den bereits 2025 errichteten Anlagen HÖLLBODEN C1 und SASSGALUN C3 steht sie für zusätzlichen Komfort und moderne Technik im Skigebiet. Auch auf der Samnauner Seite wurde mit der umfassenden Modernisierung des Twinliners L1, inklusive neuer Kabinen und modernisierter Technik, in zusätzlichen Komfort investiert.
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