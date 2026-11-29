Eindrucksvolle Lichtshow mit Pyrotechnik

Neben den musikalischen Höhepunkten sorgte eine eindrucksvolle Lichtshow mit spektakulären pyrotechnischen Effekten für besondere visuelle Akzente. Das Zusammenspiel aus Musik, Pyrotechnik und der nächtlichen Bergkulisse machte das Konzert zu einem außergewöhnlichen Erlebnis und setzte einen glanzvollen Höhepunkt zum Beginn der Wintersaison.Mit ihrem Auftritt reihten sich Westlife in die Liste internationaler Weltstars ein, die Ischgl seit Jahren als „Pioneer of music acts in the Alps“ prägen.