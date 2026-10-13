Bub (14) nach Lkw-Unfall in Lebensgefahr

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse. Der 14-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Lkw kam. Einsatzkräfte versorgten den Buben noch vor Ort notfallmedizinisch. Während der Reanimation wurde er schließlich mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Spitals gebracht.