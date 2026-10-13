Bub (14) nach Lkw-Unfall in Lebensgefahr

Dramatischer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Wien-Liesing: Ein 14-jähriger Bub wurde bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw lebensgefährlich verletzt. Der Jugendliche musste noch an der Unfallstelle reanimiert und kurz darauf mit dem Rettungshubschrauber ins Spital geflogen werden.
Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Josef-Österreicher-Gasse. Der 14-Jährige war mit einem E-Scooter unterwegs, als es zu dem folgenschweren Zusammenstoß mit einem Lkw kam. Einsatzkräfte versorgten den Buben noch vor Ort notfallmedizinisch. Während der Reanimation wurde er schließlich mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum eines Spitals gebracht.
Polizei ermittelt auf Hochtouren
Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Auch die Frage, welcher Lkw tatsächlich beteiligt war, ist derzeit offen. Laut Polizei kommen zwei Lastwagen, die sich in der Nähe der Unfallstelle befanden, infrage. Die Ermittlungen laufen.
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