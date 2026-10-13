Opfer von Jugendbande in Wien brutal ausgeraubt

Ein 16-Jähriger ist Mitte September in Wien-Donaustadt von einer Gruppe Jugendlicher attackiert und ausgeraubt worden. Die Verdächtigen hatten auf den Burschen brutal eingeschlagen und ihm unter anderem seinen E-Scooter gestohlen. Drei Verdächtige wurden bereits festgenommen, nach einem weiteren wird nun öffentlich gefahndet.
Der schwere Raub ereignete sich bereits am 16. September gegen 19.45 Uhr in der Mühlhäufelgasse. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei drei Verdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren ausforschen und festnehmen. Einer von ihnen versuchte noch zu flüchten, wurde jedoch nach einer längeren Verfolgung geschnappt.
Zeugen fotografierten Verdächtigen bei der Flucht
Auch einem vierten Verdächtigen kamen die Ermittler auf die Spur. Als Polizisten den jungen Mann anhalten wollten, flüchtete dieser auf einem E-Scooter. Zuvor war er allerdings von Zeugen fotografiert worden.
Nun fahndet die Polizei mit dem Foto öffentlich nach dem Unbekannten. Hinweise, auch anonym, werden unter 01/31310-67800 entgegengenommen.
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