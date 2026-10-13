Opfer von Jugendbande in Wien brutal ausgeraubt

Der schwere Raub ereignete sich bereits am 16. September gegen 19.45 Uhr in der Mühlhäufelgasse. Im Zuge der Ermittlungen konnte die Polizei drei Verdächtige im Alter von 14 und 16 Jahren ausforschen und festnehmen. Einer von ihnen versuchte noch zu flüchten, wurde jedoch nach einer längeren Verfolgung geschnappt.