Nach 30 Jahren als Dompfarrer startet Toni Faber 2027 in ein neues Leben – von „Dancing Stars“ bis Influencer-Karriere! Doch der 64-Jährige spricht auch über Todesdrohungen, Frauen als Priester, den Zölibat und persönliche Reue. Seine Pension wird alles andere als ruhig! Den ganzen Talk sehen Sie im Video oben!