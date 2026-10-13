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"It's getting more and more dangerous!"

The situation is escalating: An entire neighborhood lives in fear

Nachrichten
13.10.2026 16:11
A series of break-ins in several districts at once is creating a new sense of insecurity in the ...
A series of break-ins in several districts at once is creating a new sense of insecurity in the city—among business owners and residents alike. Are brazen youth gangs behind this?(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, zur Verfügung gestellt)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Christoph Engelmaier und Stefan Steinkogler

Dozens of break-ins in the new Nordbahnviertel neighborhood are causing residents to feel extremely unsafe. The police and politicians are now urgently seeking solutions. There are also reports of several high-profile break-ins on streets surrounding the bustling Mariahilfer Straße. The “Krone” has marked the crime scenes on a city map.

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“The Nordbahnviertel in Leopoldstadt—a new neighborhood with plenty of green space.” These flowery words are how the modern district in the 2nd District is officially described. And it’s also described by the many break-ins. Because what’s currently happening in the area north of Praterstern has reached a new level.

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