Gibt es in der Bundesliga einen Trainereffekt?

Am Fußball-Stammtisch gehen die Meinungen auseinander: Von „Der Trainer muss weg“ bis „Ein neuer Trainer bringt auch nichts“ ist alles zu hören. Mehrere Studien haben den Trainereffekt im Profifußball bereits untersucht. Krone+ hat die Antwort für euch.
Bereits 2011 befasste sich die Uni Münster (Deutschland) mit den Auswirkungen eines Trainerwechsel. Hunderte Trainerwechsel in der deutschen Bundesliga wurden analysiert. Die Uni kam zu dem Schluss, dass es statistisch keinen nennenswerten, dauerhaften Anstieg beim Punkteschnitt gibt.
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