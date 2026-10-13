Frankreich: Schüler (14) schoss mit Vaters Gewehr

Nicht der erste Gewaltexzess an französischer Schule

In den vergangenen Monaten hatte es an französischen Schulen mehrere gewaltsame Vorfälle gegeben. In einigen Schulen wurden deswegen Taschenkontrollen eingeführt. Im Februar hatte ein 14-Jähriger im Süden Frankreichs eine Kunstlehrerin niedergestochen, die 60-Jährige überlebte schwer verletzt. Im Juni vergangenen Jahres hatte ein 14 Jahre alter Schüler im Osten Frankreichs eine pädagogische Hilfskraft mit einem Messer getötet. In einem weiteren Fall verübte ein Schüler im April vergangenen Jahres in mehreren Klassenzimmern eine Messerattacke und verletzte dabei ein Mädchen und drei weitere Schüler.