Die Lage eskaliert: Ganzes Grätzel lebt in Angst

„Das Nordbahnviertel in der Leopoldstadt – ein neues Grätzel mit viel Grün.“ Mit diesen blumigen Worten wird der moderne Stadtteil im 2. Bezirk offiziell beschrieben. Und auch mit vielen Einbrüchen. Denn was sich in dem Gebiet nördlich vom Praterstern derzeit abspielt, hat eine neue Dimension erreicht.