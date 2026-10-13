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„Immer gefährlicher!“

Die Lage eskaliert: Ganzes Grätzel lebt in Angst

Wien
13.10.2026 16:11
Einbruchsserien in gleich mehreren Bezirken sorgen für ein neues Unsicherheitsgefühl in der ...
Einbruchsserien in gleich mehreren Bezirken sorgen für ein neues Unsicherheitsgefühl in der Stadt – bei den Geschäftsleuten und den Bewohnern. Stecken dreiste Jugendbanden dahinter?(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, zur Verfügung gestellt)
Porträt von Christoph Engelmaier
Porträt von Stefan Steinkogler
Von Christoph Engelmaier und Stefan Steinkogler

Dutzende Einbrüche im neuen Nordbahnviertel sorgen für massives Unsicherheitsgefühl bei den Bewohnern. Die Polizei und die Politik suchen jetzt dringend nach Lösungen. Auch in Straßenzügen rund um die belebte Mariahilfer Straße soll es mehrere, auffällige Einbrüche geben. Die „Krone“ hat die Tatorte auf einer Stadtkarte zusammengefasst.

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„Das Nordbahnviertel in der Leopoldstadt – ein neues Grätzel mit viel Grün.“ Mit diesen blumigen Worten wird der moderne Stadtteil im 2. Bezirk offiziell beschrieben. Und auch mit vielen Einbrüchen. Denn was sich in dem Gebiet nördlich vom Praterstern derzeit abspielt, hat eine neue Dimension erreicht.

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