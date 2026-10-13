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Verlobung war im Juli

„Sturheit“: Liebes-Aus bei Sohn von Uschi Glas

Society International
13.10.2026 17:32
Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich von ...
Ben Tewaag (50), Reality-TV-Darsteller und Sohn von Schauspielerin Uschi Glas, hat sich von seiner „heißblütigen Italienerin“ getrennt.(Bild: RTLZWEI - Luis Zeno Kuhn)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Noch im Juli schien Ben Tewaag (50) auf Wolke sieben zu schweben. Der Sohn von Schauspielerin Uschi Glas (82) gab die Verlobung mit Freundin Elena (41) bekannt. Am Dienstag bestätigte der TV-Star nun das Liebes-Aus.

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Das Paar hatte sich auf dem berühmten Jakobsweg kennengelernt, die Hochzeit stand kurz bevor. Doch nun folgte die Trennung.

Erste Risse bereits im September
Bereits im September deuteten sich erste Risse in der Beziehung an. Auf Instagram ließ Tewaag durchblicken, dass ihn etwas schwer beschäftigt. „Enttäuscht! Aber am Leben“, schrieb er dort auf Englisch (siehe Posting unten).

„Wir sind getrennt“
Ein gemeinsamer Urlaub auf Madeira verlief nach „Bild“-Informationen alles andere als harmonisch. Nun bestätigte der „Promi Big Brother“-Gewinner von 2016 gegenüber der „Bild“-Zeitung die Trennung. „Ich liebe die Frau. Sie ist richtig intelligent, derbe witzig und sieht, wenn sie will, auch Bombe aus. Leider übertrifft sie mich in puncto Sturheit und Selbstzerstörung. Sie konnte mir in vielem helfen, aber lässt selbst nichts zu. Wir sind vom Sternzeichen her eben zwei Stiere. Da wir beide extrem stur sein können, weicht in Konflikten oft keiner zurück. Wir sind getrennt.“ Er macht keinen Hehl daraus, wie schwer ihm das Ende fällt: „Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist.“

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Noch im Juli veröffentlichte Tewaag auf Instagram ein Foto mit seiner Freundin Elena. Dazu schrieb er: „Find what you love & let it kill you“, dazu ein rotes Herz. Wenig später bestätigte Tewaag er, dass er und die „heißblütige Italienerin“ verlobt seien. Nun ist der Liebestraum schon wieder geplatzt.

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