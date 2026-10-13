„Sturheit“: Liebes-Aus bei Sohn von Uschi Glas

„Wir sind getrennt“

Ein gemeinsamer Urlaub auf Madeira verlief nach „Bild“-Informationen alles andere als harmonisch. Nun bestätigte der „Promi Big Brother“-Gewinner von 2016 gegenüber der „Bild“-Zeitung die Trennung. „Ich liebe die Frau. Sie ist richtig intelligent, derbe witzig und sieht, wenn sie will, auch Bombe aus. Leider übertrifft sie mich in puncto Sturheit und Selbstzerstörung. Sie konnte mir in vielem helfen, aber lässt selbst nichts zu. Wir sind vom Sternzeichen her eben zwei Stiere. Da wir beide extrem stur sein können, weicht in Konflikten oft keiner zurück. Wir sind getrennt.“ Er macht keinen Hehl daraus, wie schwer ihm das Ende fällt: „Ich bin nicht glücklich damit, aber es ist, wie es ist.“