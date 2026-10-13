ÖFB-Frauen treffen auf den Kosovo – ab 18 Uhr LIVE

Die mögliche WM-Premieren-Teilnahme treibt seine Spielerinnen, darunter die 17-jährige Valentina Pötzl, die am Sonntag anlässlich ihres Einstands eine Tanzeinlage zum Besten gab, an. Dass die Stimmung bestens ist, wurde auch beim Abschlusstraining deutlich. „Es ist nicht mehr so, dass die WM ein Traum ist, sondern eher eine Motivation. Wir haben einen machbaren Weg vor uns, das muss jede anspornen“, erläuterte Höbinger. Laut Puntigam habe man durch die Männer-WM im Sommer mitbekommen, was das in Österreich für eine Euphorie auslösen könne. „Hin und wieder wird schon über die WM geredet, aber wir haben noch ein paar Hürden vor uns“, ergänzte die US-Legionärin.