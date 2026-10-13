NATO-Großaufgebot testet den nuklearen Ernstfall

Rutte spricht von Signal der Entschlossenheit

Die NATO betont, dass „Steadfast Noon“ Routine sei und nichts mit aktuellen weltpolitischen Ereignissen zu tun habe. In ihrer Bedrohungsanalyse hat die Allianz allerdings seit Jahren vor allem Russland im Blick. Erst Ende des vergangenen Monats wurde Moskau auch wieder nukleares Säbelrasseln vorgeworfen. Russland hatte zuvor mit Blick auf NATO-Manöver und eine aus seiner Sicht drohende Isolierung Kaliningrads mit dem möglichen Einsatz seines gesamten militärischen Arsenals einschließlich Atomwaffen gedroht.