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Britney Spears lässt (fast) ihr Höschen runter

Society International
13.10.2026 17:00
Britney Spears entblößt sich hier nur fast!
Britney Spears entblößt sich hier nur fast!(Bild: Krone-Collage/https://www.instagram.com/britneyspears)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Oh, là, là! Britney Spears weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Auf einem neuen Instagram-Posting zeigt die 44-Jährige fast alles. Und das nicht nur von vorne, denn die Sängerin provoziert im Posting auch von hinten ...

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Zu sehen ist die 44-Jährige, wie sie selbst ein Video von sich aufnimmt. Ihre blonde Mähne trägt sie dabei offen, lediglich die äußeren Strähnen sind nach hinten zusammengebunden. Ihr Make-up ist wie immer – dunkel und auffällig. Besonders ihre Augen betont die 44-Jährige gerne mit möglichst viel Mascara und Eyliner. Besonders viel an hat Britney nicht. Sie tritt hier in verführerischer Spitzenunterwäsche auf, dazu trägt sie sexy schwarze Boots.

Mega-freches Video
Auf dem Video, welches so frech ist, dass es uns Instagram nicht einbinden lässt, bewegt sich Britney wie auf dem Laufsteg. Sie geht in Richtung der Kamera und posiert sexy, ihre Blicke sind verführerisch, sie lächelt verschmitzt. Dann greift sie an ihr Höschen und zieht es leicht nach unten, ganz so, als würde sie sich jeden Moment entblößen wollen:

Hier ist ein Screenshot aus Britneys sexy Video. Fast lässt sie das Höschen runter!

Hier zieht sich Britney fast das Höschen aus!
Hier zieht sich Britney fast das Höschen aus!(Bild: https://www.instagram.com/britneyspears)

Und damit nicht genug: Sie wirft ihre sexy Mähne in den Nacken – Im nächsten Moment dreht Britney sich um und streckt ihren Popo frech in die Kamera! Nur ein Hauch von Spitze verdeckt einen Teil ihrer Kehrseite.

Uh la la! Britney provoziert frech mit ihrer Kehrseite.
Uh la la! Britney provoziert frech mit ihrer Kehrseite.(Bild: https://www.instagram.com/britneyspears)

Diese Pose wiederholt Britney nicht nur einmal – immer wieder geht sie vor und retour, zeigt sich verführerisch von allen Seiten. Wer Britney hier ein Kompliment hinterlassen möchte – Fehlanzeige! Die Sängerin hat die Kommentarfunktion bei vielen ihrer Postings deaktiviert. 

Skandalnudel Britney
Britney Spears hat schon viel hinter sich. 2008 wurde sie aufgrund mehrerer Vorfälle unter eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt. Ihr Vater Jamie Spears erhielt weitreichende Kontrolle über ihre Finanzen und bestimmte persönliche Angelegenheiten. Das Sorgerecht für ihre beiden Söhne bekam der Vater der Kinder und ihr Ex-Mann Kevin Federline. Nach dem Sorgerechtsstreit rasierte sich Britney eine Glatze – die Bilder gingen um die Welt.

Britney Spears‘ Leben war von Höhen und Tiefen geprägt.
Britney Spears‘ Leben war von Höhen und Tiefen geprägt.(Bild: AP/Chris Pizzello)

Die #FreeBritney-Bewegung 
Unter dem Hashtag „FreeBritney“ forderten Fans jahrelang, dass Britney wieder selbst über ihr Leben entscheiden darf. 2021 bezeichnete Britney die Vormundschaft vor Gericht als „missbräuchlich“.

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Die Vormundschaft wurde 2021 aufgehoben, seither hat Britney wieder selbst die Macht über ihr Vermögen, ihre medizinischen Behandlungen sowie persönliche Entscheidungen. Mit ihren Auftritten auf Social Media sorgt die Sängerin dennoch immer wieder für Aufsehen. 

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