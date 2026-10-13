Britney Spears lässt (fast) ihr Höschen runter

Diese Pose wiederholt Britney nicht nur einmal – immer wieder geht sie vor und retour, zeigt sich verführerisch von allen Seiten. Wer Britney hier ein Kompliment hinterlassen möchte – Fehlanzeige! Die Sängerin hat die Kommentarfunktion bei vielen ihrer Postings deaktiviert.

Skandalnudel Britney

Britney Spears hat schon viel hinter sich. 2008 wurde sie aufgrund mehrerer Vorfälle unter eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt. Ihr Vater Jamie Spears erhielt weitreichende Kontrolle über ihre Finanzen und bestimmte persönliche Angelegenheiten. Das Sorgerecht für ihre beiden Söhne bekam der Vater der Kinder und ihr Ex-Mann Kevin Federline. Nach dem Sorgerechtsstreit rasierte sich Britney eine Glatze – die Bilder gingen um die Welt.