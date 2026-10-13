„So geht es nicht mehr“: Justiz fordert 20 Stellen

Ob Landesgericht oder Bezirksgericht, ob Strafrecht oder Zivilrecht: Geschlossen protestiert die Salzburger Justiz gegen den grassierenden Personalmangel. „Wir haben das Jahrespensum schon erreicht, ab jetzt arbeiten wir eigentlich gratis“, heißt es einhellig. Zum Verständnis: Juristen der Justiz bekommen keine Überstunden – die Arbeit muss gemacht werden, egal wie viele Akten anstehen. „Jeder wartet auf sein Recht, aber unsere Kräfte sind erschöpft“, so Richterin Claudia Klampfer. Kollege Ludwig Wagner ergänzt: „Die Justiz erwirtschaftet eigentlich mehr, als das sie kostet. Wir brauchen aber mehr Stellen und das muss das Ministerium freigeben.“ Die als „Aktionswoche“ genannte Protestmaßnahme soll die Politik erreichen und der Bevölkerung deutlich machen, dass der Rechtsstaat im „Notstand“ sei.