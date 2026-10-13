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Traut Heiratswillige

Unser Ballermann-Star auf den Spuren Toni Fabers

Adabei Österreich
13.10.2026 17:00
Hereinspaziert! Lorenz Büffel traut Paare nach dem Vorbild von Las Vegas in einer Wedding Chapel ...
Hereinspaziert! Lorenz Büffel traut Paare nach dem Vorbild von Las Vegas in einer Wedding Chapel am Ballermann.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
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Von Norman Schenz

Es klingt wie ein Schmäh, ist es aber nicht: Ballermann-Superstar Lorenz Büffel traut Heiratswillige in einer kleinen Kapelle auf Mallorca. Wie der gebürtige Kremser auf die Idee kam, wieviele (und es sind wirklich viele) Voranmeldungen er dafür hat, erzählt er der „Krone“.

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Seit acht Jahren lebt der österreichische Entertainer und Ballermann-Star Lorenz Büffel („Johnny Däpp“) auf der Baleareninsel Mallorca. Gemeinsam mit seiner Familie hat sich der gebürtige Kremser dort eine Top-Karriere aufgebaut und tritt regelmäßig im Partytempel Megapark auf.

Ballermann-Star traut Heiratswillige
So weit, so gut und auch bekannt, denn Büffel (mit bürgelichem Namen heißt der Niederösterreicher Stefan Scheichel-Gierten) hat pro Jahr nicht weniger als 250 Auftritte und sich somit im kompletten deutschsprachigen Raum einen Namen gemacht. Das ist auch der Grund, warum seine Idee von vor zwei Jahren heute ein durchschlagender Erfolg ist. Er, der Ballermann-Star traut heiratswillige Paare!

Kleine, feine Zeremonien sind genau so gefragt, wie große Events aller Art. Hauptsache ist, es ...
Kleine, feine Zeremonien sind genau so gefragt, wie große Events aller Art. Hauptsache ist, es geht ums Heiraten – und Party machen. . .(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Auf Wunsch gibt es auch amtliche Hochzeiten. Lorenz Büffel hat auf Wunsch und Vorbestellungen ...
Auf Wunsch gibt es auch amtliche Hochzeiten. Lorenz Büffel hat auf Wunsch und Vorbestellungen alle Varianten auf Lager.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

„Das ist kein Spaß, wir machen das wirklich! Und alles hat mit eben dieser Idee vor zwei Jahren begonnen, als ich mir dachte, dass das eigentlich gut funktionieren könnte“, erzählt uns Büffel, der nun also auf den Spuren von Standesbeamten unterwegs ist? „Nein, ganz so ist es noch nicht. Aber ich mache die Ausbildung zum Friedensrichter und da wir in zwei Jahren insgesamt ein Jahrzehnt auf Mallorca leben, darf ich dann auch selbst die Trauungen durchführen“, spricht er übers „Amtliche“. Denn aktuell benötigt er noch einen Notar an seiner Seite, der den Trauungsakt offiziell macht. Aber um alles weitere kümmert er sich schon ganz alleine: „Ja, genau. Das sind dann symbolische Hochzeiten, Erneuerungen von Eheversprechen, oder Silberhochzeiten, aber eben auf Wunsch auch rechtskräftige Eheschließungen.“

Die Zeremonien finden direkt beim Megapark am Ballermann in der eigens dafür gebauten  „Mega Chapel“ statt und laut Lorenz Büffel sind sie hier auf der Insel die Einzigen, die das so anbieten, „Quasi nach dem Las-Vegas-Prinzip“, freut er sich über den Erfolg. Und darf sich dabei auch übers Klingeln im Geldbörserl freuen.

Abends heizt Lorenz Büffel den Partywilligen im Megapark ein.
Abends heizt Lorenz Büffel den Partywilligen im Megapark ein.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Untertags führt Büffel Hochzeitszeremonien, aber auf Wunsch auch echte Heiraten durch.
Untertags führt Büffel Hochzeitszeremonien, aber auf Wunsch auch echte Heiraten durch.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Heiraten ab 333 Euro
„Wir haben aktuell rund 7000 Anmeldungen für Zeremonien aller Art“, verrät er der „Krone“ über den Status Quo und führt weiter aus, „Das sind alles Menschen, die sich entweder bei einem meiner Lieder kennengelernt haben, oder im Megapark, oder auf einer Party.“ So gesehen, macht der Run darauf (alle Infos dazu auf der Homepage des Megapark) natürlich Sinn. Los geht‘s ab einer 30-minütigen Feier um 333 Euro und reicht bis zum Festakt um 999 Euro. Was das am Ende der Rechnung ergibt, dafür soll bitte jeder selbst den Taschenrechner bemühen.

Dass es Lorenz Büffel wirklich ernst mit der Sache ist, beweist das, was er uns zum Schluss noch erzählt hat. Von der „Krone“ danach gefragt, ob er sich das auch noch später mal vorstellen kann zu machen, sagt er: „Ich werde sicher noch viele Jahre hier auftreten. Aber eines Tages einmal, wenn Schluss sein sollte, dann kann ich mir es auch gut vorstellen, die Heiratszeremonien noch immer weiter zu machen.“ Quasi als Toni Faber von Mallorca? Er lacht: „Ja, gerne auch so . . .“

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