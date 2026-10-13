Unser Ballermann-Star auf den Spuren Toni Fabers

„Das ist kein Spaß, wir machen das wirklich! Und alles hat mit eben dieser Idee vor zwei Jahren begonnen, als ich mir dachte, dass das eigentlich gut funktionieren könnte“, erzählt uns Büffel, der nun also auf den Spuren von Standesbeamten unterwegs ist? „Nein, ganz so ist es noch nicht. Aber ich mache die Ausbildung zum Friedensrichter und da wir in zwei Jahren insgesamt ein Jahrzehnt auf Mallorca leben, darf ich dann auch selbst die Trauungen durchführen“, spricht er übers „Amtliche“. Denn aktuell benötigt er noch einen Notar an seiner Seite, der den Trauungsakt offiziell macht. Aber um alles weitere kümmert er sich schon ganz alleine: „Ja, genau. Das sind dann symbolische Hochzeiten, Erneuerungen von Eheversprechen, oder Silberhochzeiten, aber eben auf Wunsch auch rechtskräftige Eheschließungen.“