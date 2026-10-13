Neues EU-Budget: Regionen droht Bedeutungsverlust

Auf den ersten Blick klingen die Summen des geplanten EU-Budgets gewaltig: 1826 Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis inklusive 2034 lautet der aktuelle Vorschlag von der irischen Ratspräsidentschaft. Pro Jahr gerechnet ist das aber „nur“ rund das Doppelte des Österreichischen Budgets, das 2028 Ausgaben von 129 Milliarden vorsieht. Doch wie und von wem das Geld verteilt werden soll, sorgt gerade für hitzige Diskussionen in Brüssel, den Mitgliedsstaaten und den Regionen wie Kärnten.