Neues EU-Budget: Regionen droht Bedeutungsverlust

Bei dem mehrjährigen Finanzrahmen der EU geht es um hunderte Milliarden Euro, die über sieben Jahre eingesetzt werden. Ein großer Block fließt in die Förderung und Entwicklung von europäischen Regionen. Doch genau da sind drastische Änderungen geplant. Die „Krone“ berichtet aus Brüssel.
Auf den ersten Blick klingen die Summen des geplanten EU-Budgets gewaltig: 1826 Milliarden Euro für die Jahre 2028 bis inklusive 2034 lautet der aktuelle Vorschlag von der irischen Ratspräsidentschaft. Pro Jahr gerechnet ist das aber „nur“ rund das Doppelte des Österreichischen Budgets, das 2028 Ausgaben von 129 Milliarden vorsieht. Doch wie und von wem das Geld verteilt werden soll, sorgt gerade für hitzige Diskussionen in Brüssel, den Mitgliedsstaaten und den Regionen wie Kärnten.
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