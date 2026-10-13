Erst Krebs und nun in New York alle Gegner besiegt

Gleich zwei größte Siege! 2025 überwand Annemarie Wilhelm den Krebs – vergangene Woche gewann die Niederösterreicherin in New York den berühmten Treppenlauf im Empire State Building. Und das als „leistungsorientierte Hobbysportlerin“, die nur Hügelläufe macht: „Bei mir daheim in Bad Erlach haben die höchsten Gebäude nur vier Stockwerke.
Nach den 320 Höhenmetern bei ihrem Sieg vergangene Woche beim berühmten Treppenlauf im Empire State Building sammelte Annemarie Wilhelm Sonntag mit Bruder Thomas und Neffe David bei einer Wanderung am Semmering wieder Höhenmeter in der Natur. Der Erfolg in New York war für die Athletin des Wiener Neustädter Vereins „HSV Jugend und Multisport“ sehr überraschend gekommen: „Bei mir daheim in Bad Erlach haben die höchsten Gebäude vier Stockwerke. Ich mache nur Hügelläufe, sehe mich als leistungsorientierte Hobbysportlerin.“
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