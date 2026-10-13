Zweites Gehalt für Infantino? FIFA dementiert

Aufeinandertreffen in Zürich

Am Donnerstag kommt es bei der Sitzung des FIFA-Councils in Zürich zum Aufeinandertreffen von Infantino mit seinen Kritikern, die durch ihre UEFA-Ämter dem Weltverbandsgremium angehören. Derzeit hat der 56-Jährige noch eine ausreichende Machtbasis durch Unterstützer aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien. Im März 2027 will er sich für eine vierte Amtszeit zum FIFA-Präsidenten wählen lassen. Einen Gegenkandidaten konnten seine Gegner noch nicht präsentieren.