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Zweites Gehalt für Infantino? FIFA dementiert

Fußball International
13.10.2026 16:57
Gianni Infantino
Gianni Infantino(Bild: AFP/PABLO PORCIUNCULA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die FIFA hat Medienberichte über angebliche zusätzliche Gehaltszahlungen an Präsident Gianni Infantino dementiert. „Die FIFA zahlt dem Präsidenten kein zweites Gehalt und kommt allen Offenlegungspflichten in Bezug auf die Vergütung nach“, hieß es vom Fußball-Weltverband.

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Zuvor hatte die englische Zeitung „The Times“ berichtet, dass Infantino ein zweites Gehalt von der US-Gesellschaft, die von der FIFA für die WM-Organisation gegründet worden war, bekommen haben soll.

(Bild: APA/AFP/OZAN KOSE)

Diese seien nicht im FIFA-Finanzbericht dokumentiert worden, hieß es in dem Bericht. „Die FIFA weist nachdrücklich jegliche Behauptungen zurück, sie habe es versäumt, Finanzinformationen offenzulegen, oder gegen die FIFA-Statuten verstoßen. Die Finanzunterlagen der FIFA werden unabhängig geprüft, und sämtliche Angaben stehen im Einklang mit den steuerrechtlichen Vorschriften in der Schweiz, den Vereinigten Staaten und anderen Ländern“, schrieb der Weltverband.

(Bild: AP/Tony Gutierrez)

Zeitung nennt Millionensummen
Die „Times“ verweist auf die Steuererklärung der WM-Organisationsgesellschaft, in der festgehalten ist, dass Infantino für das Jahr 2024 zusätzlich 1,76 Millionen US-Dollar (rund 1,6 Millionen Euro) erhielt. Im Jahresbericht der FIFA war für ihn im selben Jahr ein Verdienst von 4,274 Millionen Schweizer Franken (fast 4,6 Millionen Euro) ausgewiesen worden. 2025 und 2026 soll er der Zeitung zufolge möglicherweise noch höhere zusätzliche Zahlungen erhalten haben.

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Die Vorwürfe sind neue Anschuldigungen gegen den Schweizer, der nach seinem Alleingang für einen Vermarktungsplan der WM-Geschäfte massiv in die Kritik geraten war. Die Zeitung „The Times“ war im Sommer maßgeblich an der Aufdeckung dieser Pläne beteiligt. Die UEFA als europäischer Dachverband fordert ein Ende der Amtszeit von Infantino als FIFA-Chef.

Aufeinandertreffen in Zürich
Am Donnerstag kommt es bei der Sitzung des FIFA-Councils in Zürich zum Aufeinandertreffen von Infantino mit seinen Kritikern, die durch ihre UEFA-Ämter dem Weltverbandsgremium angehören. Derzeit hat der 56-Jährige noch eine ausreichende Machtbasis durch Unterstützer aus Afrika, Asien, Südamerika und Ozeanien. Im März 2027 will er sich für eine vierte Amtszeit zum FIFA-Präsidenten wählen lassen. Einen Gegenkandidaten konnten seine Gegner noch nicht präsentieren.

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