Zweifacher Kitz-Sieger: „Es hat mir Angst gemacht“

Doch der Franzose hat sich davon nicht beirren lassen und weiter hart am Comeback gearbeitet. „Heute habe ich so gearbeitet, wie es nötig war, um keine Angst mehr zu haben. Was mich in Atem hält, ist diese Herausforderung. Wie werde ich das alles angehen, wie werde ich diese Rückkehr in den Wettkampf meistern? Ich kann es kaum erwarten, das herauszufinden“, zeigt sich Sarrazin jetzt bereit für die Herausforderung.