Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Festnahmen in Italien:

„Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht!“

Eishockey
13.10.2026 17:00
In der neuen Halle in Mailand war die Stimmung top, doch danach gab‘s außerhalb der Halle ...
In der neuen Halle in Mailand war die Stimmung top, doch danach gab‘s außerhalb der Halle Ausschreitungen.(Bild: Nicola Martello)
Porträt von Oliver Gaisbauer
Von Oliver Gaisbauer

Mit breiter Brust reisen die Black Wings am Freitag nach Salzburg, bevor es am Sonntag nach Bozen geht: Eishockey-Linz ist nach fünf Siegen in Folge Tabellenzweiter der win2day ICE Hockey League. In welcher Tumulte beim Italo-Duell Mailand – Bozen Ligamanager Christian Feichtinger plagen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Einem 5:3 in Budapest, 3:2 n.V. über Graz und 6:1 über den KAC folgten letzte Woche das 5:2 über Pustertal und das Sonntag-4:1 in Vorarlberg! „Witzig genug: Das dritte Drittel, das wir 0:1 verloren haben, hat mir am besten gefallen. Am Ende bin ich zufrieden, haben wir diese Woche sechs von sechs Punkte geholt“, sagte Black-Wings-Coach Phil Lukas, dessen Mannen mit Sieg Nr. 5 in Serie zu Leader HC Bozen aufgeschlossen haben.

Fünf Siege in Serie: Bei den Black Wings (io Knott) läuft’s.
Fünf Siege in Serie: Bei den Black Wings (io Knott) läuft’s.(Bild: BWL/Reinhard Eisenbauer)

Spiel mit Top-Stimmung folgten Ausschreitungen
Der HCB gastierte nun vor 200 Mitgereisten und insgesamt 3750 Tifosi in der neuen und ausverkauften Arena von ICEHL-Neuling Mailand. „Die Stimmung war im positivsten Sinne unfassbar, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagt Liga-Manager Christian Feichtinger, der einen 4:3-Sieg nach Verlängerung des HCB sah. Doch nach dem ersten Duell von Italiens bedeutendsten Eishockey-Städten seit 14 Jahren und dem als Hochrisikospiel eingestuften Spiel kam’s zu Ausschreitungen, wie man sie in Österreichs Eishockey nicht kennt.

Lange Stadionsperren
Mailand-Ultras attackierten auf öffentlicher Straße einen Bus mit Bozen-Anhängern.  „Es gab keine Verletzten, eine Scheibe kam zu Bruch“, so Feichtinger, der zudem von der Festnahme von vier Personen berichtet, die wohl Heimteam Mailand zugeordnet werden können.

Zitat Icon

Der Verein ist nicht verantwortlich, hatte alles gut vorbereitet. Die Polizei war mit rund 200 Mann vor Ort. Warum es trotzdem passieren konnte, wird ermittelt.

ICEHL-Manager Christian FEICHTINGER

Liga-Manager stinksauer
Der Ebenseer weiter: „Der Verein ist nicht verantwortlich, hatte alles gut vorbereitet. Die Polizei war mit rund 200 Mann vor Ort – warum es trotzdem passieren konnte, wird ermittelt.“ Feichtinger fuchsteufelswild: Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht haben, sie werden sehr lange keine Halle mehr von innen sehen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Eishockey
13.10.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
124.543 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
121.286 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
84.412 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Wien
Wirbel um Smartglasses: Jetzt wird Verbot geprüft
312 mal kommentiert
Smartglasses an Schulen? Der Bildungsminister lässt jetzt ein Verbot prüfen. 
Wien
Vergewaltigungsversuch: Frau über Böschung gezerrt
233 mal kommentiert
Die Frau wurde beim Joggen von hinten gepackt und zu Boden gerissen. (Symbolbild)
Niederösterreich
Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe
180 mal kommentiert
Ardo-Betriebsrat Dietmar Breiner
Mehr Eishockey
Festnahmen in Italien:
„Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht!“
Sport Tv Logo
Zockt mit NHL-Hoffnung
Schweiz? Ein VSV-Stürmer liebäugelt mit Engagement
Sport Tv Logo
KAC-Talent im Aufwind
Waschnig: „Schlechtere Rolle? Nur am Papier!“
Gemeinsames Statement
„Nicht zu akzeptieren!“ Ärger nach Ausschreitungen
NHL
Marco Rossi verliert mit Canucks gegen Rangers

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf