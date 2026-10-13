„Solche Leute wollen wir beim Eishockey nicht!“

Spiel mit Top-Stimmung folgten Ausschreitungen

Der HCB gastierte nun vor 200 Mitgereisten und insgesamt 3750 Tifosi in der neuen und ausverkauften Arena von ICEHL-Neuling Mailand. „Die Stimmung war im positivsten Sinne unfassbar, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen“, sagt Liga-Manager Christian Feichtinger, der einen 4:3-Sieg nach Verlängerung des HCB sah. Doch nach dem ersten Duell von Italiens bedeutendsten Eishockey-Städten seit 14 Jahren und dem als Hochrisikospiel eingestuften Spiel kam’s zu Ausschreitungen, wie man sie in Österreichs Eishockey nicht kennt.