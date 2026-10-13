Ardo-Betriebsrat bittet alle Österreicher um Hilfe

Totschnig will Perspektive für Betroffene schaffen

Nachdem sich Ardo in einem Antwortbrief an die Bundesregierung zu einem Hilfs- und Subventionspaket ablehnend gezeigt hat, scheint das Aus für das Tiefkühlwerk in Groß-Enzersdorf in Niederösterreich besiegelt. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) möchte nun „eine Perspektive schaffen“, für „die Bauern bis hin zu den Konsumenten“, sagte er am Montag am Rande des Treffens der EU-Umweltministerinnen und -minister in Luxemburg. Die Suche nach Alternativen läuft.